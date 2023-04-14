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Довольный Дональд Трамп

Трамп решил засудить своего бывшего адвоката

Виктория Христова Апр 14, 2023 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Трамп решил засудить своего бывшего адвоката отключены 27 Просмотров

Иск на $500 млн к своему бывшему адвокату Майклу Коэну подал экс-президент США Дональд Трамп, сообщает соответствующая база судебной информации.

 

«Ответчик нарушил свои фидуциарные обязательства перед истцом, вытекающие из их отношений адвокат-клиент, раскрыв конфиденциальную информацию истца и распространив ложные сведения об истце», — сказано в иске.

Коэн выступил ключевым свидетелем на нынешнем судебном процессе против Трампа. Бывший президент США требует компенсацию, размер которой, по его мнению, должен «существенно превышать $500 млн».

Напомним, Дональду Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации. Включая информацию о якобы имевшей место связи Трампа с порноактрисой Сторми Дэниэлс.

Как сообщает телеканал Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам Трамп отверг все обвинения, заявляя об их политической направленности.

 

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