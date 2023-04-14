Сделка CPTPP, в состав которой входит Канада, забьет «гвоздь в гроб» защиты животных

Ввоз продуктов, произведенных по стандартам защиты животных мягче, чем в Великобритании, откроет «Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве» (CPTPP), предупреждает «Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными» (RSPCA).

«Многие участники CPTPP используют методы производства, запрещенные в Великобритании. В торговом соглашении нет ссылок на стандарты защиты животных», — отмечает RSPCA. Глава отдела по связям с общественностью RSPCA Дэвид Боулз заявил: «Это выглядит как катастрофа для защиты животных».

Боулз сетует что правительство Великобритании, заявив о приверженности стандартам благополучия животных, присоединилось к транстихоокеанскому торговому соглашению, не предусматривающему таких стандартов. Соглашение позволяет ввозить «бесконечное» количество яиц от кур, живущих в клетках. Импорт таких яиц в Великобританию запрещен с 2012 года. Также соглашение допускает импорт 55 тыс. тонн свинины, произведенной по нормам, запрещенным в Великобритании.

«Если не принять железных мер по стандартам, эта сделка вызовет серьезную озабоченность. Стандарты защиты животных не оговорены в соглашении о Транстихоокеанском торговом блоке. Если правительство Великобритании хочет выполнить свое обязательство по защите наших передовых стандартов, оно должно принять меры, чтобы эти продукты не попадали на полки наших супермаркетов»», — сказал он.

В CPTPP входят Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам. RSPCA утверждает, что у Великобритании «более высокие стандарты защиты животных, чем у любой другой страна-члена CPTPP». Многие из участников соглашения, включая Канаду и Мексику, используют методы производства, запрещенные в Великобритании.