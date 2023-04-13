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Атака хакеров на ГидроКвебек и монреальский парт

Megan Jorgensen Апр 13, 2023 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости провинции Квебек, Общество, Притчи, Экономика Оставить комментарий 72 Просмотров

Сайты Гидро-Квебека и порта Монреаля атакованы хакерами и недоступны

В четверг утром, 14 апреля хакеры атаковали вебсайт Гидро-Квебека и вебсайт монреальского порта. С утра четверга на эти сайты войти невозможно. Размер ущерба пока не установлен.

Мэр Монреаля, мадам Валери Плант подтвердила, что речь об атаке хакеров, но заявила, что пока рано говорить о том, кто стоит за нападением.

Сайты рухнули около 7 утра, и неизвестно, когда они вернутся к работе. Конечно, пока неизвестно и то, какой ущерб нанесён этим структурам и кто ещё пострадал от действий злоумышленников.

На 9.20 утра не работает также и приложение Гидро-Квебека, которое позволяет пользователям оплатить счета и проверить свою страницу на сайте.

В последние дни ряд канадских правительственных, включая сайт премьер-министа и ряд и других канадских сайтов подвергся нападению организованных хакерских группировок, направляемых, согласно заявлению представителей правительства Канады, из России или же тесно связанных с Россией. Как известно, отношения между Канадой и Россией сегодня самые напряжённые за всю историю отношений между двумя странами, а представители МИДа России неоднократно предупреждали Канаду о серьёзных последствиях, которые страну ждут, если та не прекратит свою “русофобскую политику”.

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