Годовщина гибели “Титаника”, корабль затонул 111 лет назад

“Титаник” затонул 14 апреля 1912 — очередная годовщина самого известного кораблекрушения в истории человечества. Среди многочисленных жертв кораблекрушения находились и десятки канадцев, среди них известные квебекцы.

В этот день в 1912 году утонул «Титаник», самый большой корабль на тот момент, перевозивший самое большое количество пассажиров. История легендарного кораблекрушения положена в основу десятка романов, многих рассказов и повестей, кинофильмов, песен и теорий заговора. Наполовину в шутку, наполовину серьёзно утверждают, что любой взрослый землянин понимает два слова «Кока-Кола» и «Титаник».

«Титаник» напоролся на айсберг в 23.40 минут предыдущего дня. Многие пассажиры даже не ощутили столкновение, почувствовав лишь лёгкий толчок и приняв его за обычную работу двигателей.

Но через два с половиной часа после столкновения лайнер затонул. Подробности известны всем, даже смотреть фильм Камерона не надо — постепенное проникновение воды в трюм, нарастающая паника, ссоры, беспорядочная посадка на спасательные шлюпки, самоубийство помощника капитана, гибель Леонардо ди Каприо (ой, это только в кино, извините), отход от борта полупустых шлюпок, спасение выживших благодаря полученному сигналу SOS – первому в истории…

Из 2233 человек, находившихся на «Титанике», погибли 1517. Это не самое большое количество погибших во время кораблекрушения, но одно из самых больших.

Среди жертв катастрофы было три десятка канадцев и не менее двух сотен мигрантов, направляющихся в Канаду на ПМЖ. Среди погибших Charles Hays, президент железнодорожной компании Grand Tronk (сегодня она называется CN), Маркланд Молсон — глава известного клана предпринимателей Молсон, скульптор Поль Шевр, автор памятников Шамплену и МерсьеСегодня лайнер покоится в Атлантическом океане на глубине 3 821 метров.

С первых же дней после катастрофы, общественное мнение обвиняет в трагедии Брюса Исмея (Bruce Ismay), президента пароходной компании White Star. Президент компании отдал приказ капитану идти полным ходом, несмотря на ледовую обстановку, так как очень хотел поставить мировой рекорд скорости. Но так как сам капитан Джон Эдвард Смит (John Edward Smith) погиб во время крушения, доказательств устного приказания не осталось. Кстати, о гибели капитана тоже говорят разное — кто-то утверждает, что он остался в рубке, кто- то видел, как капитан прыгал за борт с ребёнком на руках, затем передал младенца в переполненную шлюпку, а сам отказался подняться…

Первая книга о катастрофе вышла в свет 22 мая 1912 года, через 37 дней после крушения! А первый художественный фильм – «Спасшийся с Титаника», вышел на экраны ровно через месяц после того, как корабль утонул. Одну из главных ролей в фильме сыграла актриса Дороти Гибсон, причём сыграла она сама себя — Дороти чудом спаслась во время крушения. В фильме актриса снялась в том же платье, в котором она была на «Титанике» в ту злополучную ночь.

Одной из самых малоизвестных, но любопытных постановок стал фильм «Титаник», снятый в Германии в 1942 году по личному указанию Геббельса, который желал показать немецкому народу жадность и скупость прогнившего Запада, который собирался напасть на мирную Германию и посему та была вынуждена нанести превентивный удар (а Польша готовилась напасть на Германию с двух направлений). Но уже готовый фильм на экраны не вышел, так как руководство пропаганды нацистской Германии сочло в последний момент, что сцены гибели судна и сотен людей могут отрицательно повлиять на мораль германского народа, который в едином строю (за исключением группки национал-предателей — этот термин ввёл в обиход Гитлер для противников режима и войны) отбивался от объединённых сил зловредного Запада и такого же Востока. А корабль, который снялся в роли «Титаника» – « Cap Arcona» был потоплен союзной авиацией за несколько дней до конца войны, когда на нём пытались спасти, добравшись до нейтральной Швеции, тысячи нацистских функционеров. От четырёх с половиной до семи тысяч пассажиров погибли.

Наверно, трагедия имела и положительные последствия — после гибели «Титаника» был принят целый ряд правил, направленных на улучшение безопасности мореплавания, от правил ограничений скорости при определённых условиях до гостов по постройке новых судов. Но, конечно, лучше бы, если эти правила были приняты до катастрофы.

Поднимут ли когда-нибудь «Титаник» на поверхность? Вряд ли, хотя проекты подьёма были впервые высказаны ещё в 1914 году.

Сегодня в мире хранятся примерно шесть тысяч объектов с «Титаника», но среди обломков есть ещё тысячи и тысячи предметов.

И напоследок заметим, что до пятнадцати тысяч айсбергов самых разных размеров ежегодно откалываются от ледяного покрова в Северном Ледовитом океане, и около тысячи самых крупных доплывают до судоходных маршрутов на широтах Нью-Йорка и Лондона. Так что при переходе через океан моряки держат глава в оба!