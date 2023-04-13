Готовность номер один – правительственные служащие федеральных учреждений идут на забастовку

Служащие федеральных учреждений Канады приняли решение бастовать. Их требования и как забастовка отразится на всех жителях Канады?

12 апреля 2023 года профсоюз работников федеральных госучреждений объявил о принятом его членами решении: 120 тысяч служащих проголосовали за забастовку. Если забастовка начнётся, то она станет самым мощным трудовым протестом в Канаде за последние полвека, если не больше.

Сразу же подчеркнём, что речь не о забастовке работников Наологового Управления Канады, о которой мы предупреждали. Забастовка налоговиков, объявленная на 14 апреля, это отдельный и независимый акт протеста в поддержку требований служащих этого агентства.

Теперь же к движению протеста подключились все работники госслужб. Решение о забастовке принято после долгих обсуждений, в результате которых абсолютное большинство работников высказалось за начало противостояния. Впрочем, калитка ещё не закрыта окончательно – профсоюз намерен провести ещё один раунд переговоров, последний, решительный, где работадателю будут представлены данные о голосовании и будет предложено в последний раз подумать о последствиях в случае отказа пойти навстречу. Руководитель профсоюза, месте Крис Айлворд (Chris Aylward) считает (и, разумеется, он выражает точку зрения членов профсоюза), что зарплаты работников не соответствуют уровню цен. В списке требований ещё много важных моментов, которые, по мнению работников, требуют изменений. Со своей стороны, правительство призывает к взаимопониманию взаимокомпромиссам.

Если придти к компромиссу не удастся, забастают более 120 тысяч служащих, обеспечивающих работу всех правительственных и государственных учреждений – от административного персонала, ведущего текущие дела, до сантехников, обслуживающих помещения. От библиотекарей до сотрудников архивов. Проще говоря, будет парализована работа по всем направлениям, хотя по закону некоторые категории работников бастовать не имеют права (например, сотрудники охранных служб, пожарные, работники службы нацбезопасности).

Профсоюз требует повышение зарплаты на 13,5% в течение трёх года. Правительство предлагает повышение зарплаты на 8,25% в течение четырёх лет. Заметим, что зарплата членов профсоюза, по данным его же руководства, составляет от 40 до 65 тысяч долларов, тогда как средняя зарплата по Канаде всех трудящихся составляет 51,300 долларов. Среди других требований – расширение удалённой работы, принятие антирасистких мер, введение обязательного обучения в отношении харассмента (приставаний одного работника к другому). В настоящее время правительство требует присутствия служащих на работе не менее двух дней в неделю, но это слишком часто, считают члены профсоюза.

Как забастовка отразится на остальных канадцах? В первую очередь, она приведёт к резкому замедлению обслуживания лиц, которые покидают Канаду или же въезжают в неё, так как административные работники пограничных служб относятся к обсуждаемому профсоюзу. Будет либо замедлена, либо вообще прекратится выдача паспортов и оформление иммиграционных документов.

Будут большие задержки в оформлении пенсий, выплат пособий, оформлении запросов от граждан и т.д.

Скорее всего, стоит ожидать полную остановку работы по оформлению налоговых деклараций. Но пока надежда на принятие решения уладить дело миром остаётся, хотя и призрачная.