Соглашение о свободной торговле заключат Украина и Канада

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Канаду

Обновленное соглашение о свободной торговле заключат Украина и Канада, сообщил 11 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«По своему содержанию это исключительное соглашение, которое активизирует нашу торговлю с Канадой и создаст уникальные возможности для украинского бизнеса», — заявил он.

Рассчитывается, что заключение соглашения приведет к введению современного режим либерализации рынков услуг и осуществления инвестиций, а также обновлению раздела по цифровой торговле.

Денис Шмыгаль встретится с Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд. На прошлой неделе сообщалось, что во время встречи Шмыгаль и Трюдо подпишут соглашения с канадской компанией о сотрудничестве в атомной отрасли.