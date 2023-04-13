Канадских фермеров призвали сеять больше пшеницы

Канадским фермерам необходимо засеять яровой пшеницей самые большие площади за 20 лет, заявил вице-президент по экономическим исследованиям Viterra в США и Мексике Анкуш Бхандари после разочаровывающего отчета США о посевах за март.

Канадским фермерам необходимо засеять яровой пшеницей самые большие площади за 20 лет, заявил вице-президент по экономическим исследованиям Viterra в США и Мексике Анкуш Бхандари после разочаровывающего отчета США о посевах за март.

Производители США заявили, что намерены засеять яровой пшеницей 10,57 млн акров (4,28 млн га), минимальные площади с 1972 года. Бхандари считает, что следствием станет дефицит пшеницы с высоким содержанием белка в Северной Америке.

По его словам, в США самые низкие запасы твердой озимой пшеницы с 2007 года. Надежды на новый урожай нет, поскольку на 2 апреля только 28% посевов находятся в состоянии «хорошо» и «отлично».

«Хотя в мире, а именно в ЕС и России, много пшеницы, ситуация в США остается напряженной, а качество по-прежнему вызывает озабоченность», — сказал Бхандари. «Ответственность лежит на наших северных друзьях, канадцах», — добавил агроэксперт.

Аналитик MarketsFarm Брюс Бернетт ожидает увеличения посевных площадей яровой пшеницы в Канаде на четыре-пять процентов. По его мнению, яровая пшеница может занять 18,9 млн акров (7,65 млн га), второй по величине показатель с 2001 года.

Ожидается, что производство пшеницы основными мировыми экспортерами снизится до 379 млн тонн в сезоне 2023–2024 с 395 млн тонн в текущем маркетинговом году, который заканчивается 30 июня. Урожай снизится в основном в России и Австралии.

Бернетт прогнозирует производство мягкой пшеницы в Канаде на уровне 28,5 млн тонн в сезоне 2023–2024, на уровне текущего сезона.