Вашингтон занимается устранением последствий утечки документов Пентагона

Из-за утечки секретных документов союзники будут реже делиться информацией с США

США и Украина кинулись устранять последствия утечки секретных документов Пентагона. Этот инцидент может подорвать веру союзников Соединенных Штатов в способность Вашингтона хранить секреты.

Администрация Байдена переключилась в режим устранения последствий после того, как в конце прошлой недели стало известно, что произошла утечка крупной порции секретных документов Пентагона. Эта утечка вызвала страх перед возможным подрывом доверия в отношениях между Вашингтоном и союзниками Соединенных Штатов.

Утечка секретных документов, среди которых были материалы, касающиеся украинского конфликта, а также подробности внутренних совещаний израильских разведывательных служб в период политического кризиса в стране, шокировала представителей вашингтонского истеблишмента национальной безопасности и многих союзников Соединенных Штатов за рубежом. По словам экспертов и чиновников, утечка продемонстрировала пробелы в способности Соединенных Штатов хранить секретную информацию.

Министерство обороны США сообщило, что оно продолжает проверять и анализировать те секретные документы, которые начали всплывать на зашифрованных серверах Discord в марте, а Министерство юстиций заявило о начале расследования. Среди попавших в сеть материалов есть документы, по всей видимости, подготовленные Объединенным комитетом начальников штабов.

“Министерство обороны продолжает проверять и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях и которые, как представляется, содержат конфиденциальные и строго засекреченные материалы, – написала Сабрина Сингх (Sabrina Singh), заместитель пресс-секретаря Пентагона, в заявлении, отправленном по электронной почте в воскресенье. – Были предприняты межведомственные усилия, направленные на оценку того, какое воздействие эти сфотографированные документы могут оказать на национальную безопасность США, а также на наших союзников и партнеров”.

Американские чиновники все еще пытаются определить масштабы утечки, рассказал Крис Мигер (Chris Meagher), помощник министра обороны по связям с общественностью. Министр обороны США Ллойд Остин был проинформирован об утечке в четверг. Уже с пятницы он начал проводить ежедневные совещания с высокопоставленными чиновниками Пентагона по этому вопросу.