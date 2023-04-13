Как будет выглядеть весенний рынок жилья в Канаде?

Пережив несколько неспокойных времен за последние 12 месяцев, рынок жилья Канады, похоже, наконец–то возвращается к нормальной жизни – событие, которое стало бы приятной новостью для ипотечной индустрии страны.

В разгар пандемии COVID-19 цены на жилье и активность продаж резко возросли на многих основных рынках, прежде чем резко упасть в 2022 году, поскольку Банк Канады начал войну с безудержной инфляцией путем серии агрессивных повышений ставок.

РБК считает, что коррекции рынка в прошлом году еще предстоит пройти определенный путь, но конец уже виден, и активность, вероятно, достигнет дна примерно весной, по словам помощника главного экономиста Роберта Хога.

В мартовском отчете он указал, что цены в стране выровняются в последующие месяцы, хотя примерно половина прогнозируемого снижения на 15% от пика до минимума по всей стране еще впереди.

По словам ипотечного брокера из Оранджвилля, провинция Онтарио, хотя стремительный характер скачков ставок центрального банка поначалу удивил многих канадцев, потребители в значительной степени привыкли к нынешним более высоким ставкам.

Дуайт Траффорд (на фото вверху), главный брокер Ипотечного центра, сказал Канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что клиенты практически не выражают тревоги по поводу перспективы более высоких затрат по займам, чем те, с которыми они могли столкнуться год или два назад.

“Я думаю, канадцы очень быстро адаптируются”, – сказал он. “ И ставки здесь невысокие. Они просто высоки по сравнению с тем, что было раньше, но исторически они все еще очень низкие.

“Конечно, шок определенно ощущался в течение первых шести месяцев, но сейчас я практически не получаю снижения ставок. Это что-то вроде: “Ладно, неважно: 5%, это нормально”. Это произвело бы ошеломляющий эффект, когда они впервые появились, но сейчас в этом нет ничего особенного. И исторически сложилось так, что 5% – это все еще действительно хорошая сделка”.

Это растущее знакомство с более высокими ставками – и тот факт, что Банк Канады, похоже, достиг конечной точки своей траектории повышения ставок – может сигнализировать об устойчивом весеннем рынке, сказал Траффорд, хотя еще предстоит выяснить, насколько быстро наберут обороты.

“Агенты, которые у меня есть и которые ведут много дел с риэлторами, сейчас очень заняты”, – сказал он. “Есть позитивные признаки того, что весенний рынок будет. Очевидно, еще слишком рано говорить о том, насколько это будет здорово, но, похоже, весенний рынок определенно состоится”.

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы. Языки: русский, французский, английский