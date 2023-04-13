В Канаде начато расследование против ChatGPT

Канада объявила, что начала расследование в отношении OpenAI, компании, которая создала чат-бота ChatGPT.

Управление комиссара по вопросам конфиденциальности Канады начало расследование в отношении создателей популярных чат-ботов на основе искусственного интеллекта. Это связано с утверждением, что искусственный интеллект собирает, использует и раскрывает личную информацию пользователей без их согласия.

ChatGPT стал мировой сенсацией в прошлом году благодаря своей способности писать эссе, песни, экзамены и даже статьи.

Но критики технологического феномена обеспокоены тем, как ChatGPT и конкурирующие программы получают и обрабатывают данные.

«Мы должны идти в ногу со временем, даже перед лицом быстро развивающихся технологий», — сказал генеральный директор Филипп Дюфрен.

ChatGPT, чат-бот, финансируемый Microsoft, является потенциальным конкурентом поисковых систем Google.

Канадское расследование последовало за предупреждениями о том, что за чат-ботом на основе ИИ следует внимательно следить.

На прошлой неделе Илон Маск, который был одним из основателей компаний OpenAI, но покинул совет директоров в 2018 году, и сотни мировых экспертов предложили на полгода прекратить обучение систем искусственного интеллекта сильнее GPT-4. Сначала они хотели понять, как управлять. По мнению экспертов, искусственный интеллект опасен для общества.

На прошлой неделе Италия стала первой западной страной, которая заблокировала чат-бота ChatGPT из-за проблем с данными.