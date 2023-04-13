Жительница Канады потратила более 4 тысяч долларов на мебель для котов

32-летняя женщина из Канады потратила более четырёх тысяч канадских долларов, на мебель для котов. Своих двух питомцев хозяйка держит в специальном просторном вольере около дома.

Она решила сделать всё, чтобы жизнь была им в радость.

Поначалу она купила только несколько предметов мебели для животных, но постепенно их становилось всё больше и больше.

“Было несколько предметов, которые им не очень нравились, поэтому я их продавала и искала то, что им по душе. Каждые несколько месяцев я покупаю для котов что-то новое, так что за последние несколько лет их помещения действительно стали чем-то особенным”, — говорит женщина.

По её словам, раньше кот Джейк всё время убегал, но теперь ему так пришёлся по вкусу собственный уютный мир, созданный для него и для кошки Джуно хозяйкой, что теперь такая проблема отпала. Женщина периодически сталкивается с осуждением окружающих, что она держит свободолюбивых животных взаперти, но у неё на этот счёт есть своё объяснение.

“Это очень опасно — позволять домашним котам бродить по улицам без присмотра, независимо от того, где вы живёте. Помимо этого, коты могут охотиться на птиц и сокращать их популяцию”, — отмечает она.