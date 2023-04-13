Канадские ученые представили новый подход к потенциальному лечению опухолевых клеток

Механическая нанохирургия разработана даже для агрессивных, химиорезистентных видов рака

Ученые из Больницы для больных детей (SickKids) и Университета Торонто объединили усилия для разработки нового подхода к потенциальному лечению опухолевых клеток, называемого механической нанохирургией, даже для агрессивных, химиорезистентных видов рака.

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, д-р Си Хуанг, старший научный сотрудник программы развития и биологии стволовых клеток в SickKids, и д-р Ю Сун, профессор машиностроения и директор Института робототехники при Университете штата Техас, представляют новый подход к лечению химиорезистентной глиобластомы с использованием прецизионного магнитного контроля в процессе, который они называют механической нанохирургией.

Магнитные углеродные нанотрубки (мУНТ) представляют собой форму наноматериала – микроскопических трубок цилиндрической формы, сделанных из углерода. В данном случае они заполнены железом, которое намагничивается при активации внешним магнитным полем. В ходе исследования исследовательская группа покрыла mCNT антителом, которое распознает специфический белок, связанный с опухолевыми клетками GBM. После введения в опухоль антитела на мУНТ заставляют их искать опухолевые клетки и поглощаются ими.

После того как нанотрубки находятся внутри опухолевой клетки, используется вращающееся магнитное поле, чтобы механически мобилизовать нанотрубки и обеспечить механическую стимуляцию. Сила, создаваемая нанотрубками, повреждает клеточные структуры и вызывает гибель опухолевых клеток.