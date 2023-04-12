Известная компания Tupperware, производитель пластмассовой посуды, видимо, обанкротилась

Tupperware, производитель дорогой пластмассовой посуды, очевидно, банкрот. Уходит ещё одна знаменитая компания.

Tupperware – компания, которая славится своими изделиями из пластмассы – она производит разноцветную посуду, от тарелочек до вёдер и больших банок, по всей видимости, объявит о своём банкротстве в ближайшее время, хотя администрация фирмы пытается делать вымученную улыбку, заверяя акционеров, что вот-вот дела наладятся и все заинтересованные лица могут смотреть в будущее с оптимизмом.

Только в Монреале у компании полдюжины магазинов, не считая десятков полок в самых разных торговых центрах города. Посуда дорогая, особенно, в сравнении с пластмассовыми изделиями, которые предлагает Долларама, но считается, что качество отличное, изделия долговечные и, конечно, красивые. Но всему приходит конец, такова правда жизни.

За пару последних дней, с 10 апреля, акции Tupperware на бирже резко упали, потеряв 50% стоимости, и процесс их падения продолжается. Более того, по сравнению с декабрём 2022 года стоимость акций упала на 90%.

В прошлую пятницу, 7 апреля, руководство компании опубликовало коммюнике, в котором формулировки обтекаемы, но сомнений не оставляют: “…существуют серьёзнейшие опасения по поводу возможностей фирмы продолжать свою деятельность”. Генеральный директор Tupperware заверил, что компания делает всё возможное для “выравнивания ситуации”, разыскивая источники финансирования, которое помогло бы сдержать удар, но эксперты воспринимают утверждения скептически – слишком большие суммы компания задолжала, и вряд ли найдётся инвестор, готовый рисковать десятками миллионов долларов.

Tupperware была основана в 1946 году, и с тех пор она завоевала рынок качественной пластмассовой посуды в семидясяти странах мира. Как правило, она работает на основе франчайзинга. В последние годы компания обновила ассортимент, представила потребителям новые товары, но, как видим, попытки удержаться на плаву не увенчались успехом.

Будут ли остатки товаров продаваться по сниженным ценам, кто займёт освободившееся место в секторе дорогой и красивой пластмассовой посуды, никто пока не знает.