Юноша ранен ударом ножа в стенах школы. Очередная разборка в районе Montréal-Nord

Очередной и уже привычный случай преступления с применением оружия в стенах монреальской школы — ударом ножа ранен молодой человек.

Во вторник, 11 апреля, в ходе ссоры, завязавшейся между двумя учащимися в помещении средней школы Амос, что расположена на бульваре Saint-Vital в Montréal-Nord, один из поссорившихся парней пырнул другого ножом несколько раз в область груди и плеча. Раны оказались серьёзными, в настоящее время пострадавший находится на излечении в больнице, но врачи заверяют, что его жизни ранения не угрожают.

Виновник преступления скрылся, но через несколько часов, сообразив, что его личность известна, события засняты на видеокамеру наблюдения, деваться некуда, решил явиться в полицию добровольно и сдаться.

Инцидент произошёл на перемене в ходе занятий для молодых людей, которые по каким-то причинам не получили аттестат зрелости вовремя, но, повзрослев чуть-чуть решили продолжить образование. Учатся в этих случаях молодые люди возраста от 16 до 20 лет.

Судя по показаниям свидетелей, между двумя учениками разгорелась ссора, затем перебранка переросла в потасовку, и один из них выхватил припрятанный в кармане нож. Напоминаем, что дело происходило в районе Montréal-Nord, самом неблагополучном районе Монреаля, скопище уличных хулиганских банд выходцев из Гаити и африканских стран, любителей носить ножи (чем лезвие длиннее, тем большим уважением пользуется молодой человек – пацан достигает успеха!). Но о личности участников драки пока ничего не сообщается.