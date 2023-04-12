Деньги на выступления мужчин в женском обличии перед детьми выделяет правительство

Лидер консерваторов Квебека потребовал прекратить финансирование за счёт бюджета мероприятий для детей с участием трансгендеров drag queen.

Эрик Дюэм (Eric Duhaim), лидер консервативной партии Квебека, запустил петицию с требованием прекратить финансирование за счёт бюджета Квебека культурных мероприятий с приглашением drag queens – то есть, мужчин, которые уверены, что они на самом женщины, а природа неделила их мужскими элементами по недоразумению. Таким образом, эти люди одеваются в женские одежды, красят ресницы, губы и ногти на руках и ногах, румянят щёки, любят щеголять с большой грудью (иногда подкладывыют поролон, а иногда и делают себе операцию по увеличению груди). Ведут они себя жеманно, будучи уверенны, что это естественное поведение женщин (зачастую их жеманность принимает карикатурные формы).

В связи с модными веяниями, эти люди (мы не знаем, как их называть иначе) ведут себя активно. Они решили пропагандировать свои убеждения в детской среде. И вот уже много месяцев drag queens проводят культурные меропрятия с детьми во дворцах культуры, в библиотеках, в школах, во время фестивалей и других праздников.

Многие родители категорически против приглашения этих лиц к своим детям. Они устраивают протесты, публикуют просьбы отстранить трансгендерно настроенных мужчин от работы с детьми. Имели место конфликты, когда рассерженные родители, почему-то не осознающие новые тенденции «политкорректности», просто изгоняли drag queens из залов, где детишки собирались послушать сказку.

Пару недель назад из-за протестов родителей были отменены чтения сказок мужчинами в женском обличии в одной школе и в одной библиотеке. Но неделю назад Национальнаа Ассамблея Квебека приняла резолюцию, приветстсвующую приглашение drag queens в гости к детишкам, мол, это подтверждает разносторонность, политкорректность, способствует взаимопонимаию и т.д.

И вот, наконец-то, на ситуацию обратила внимание Консервативная партия Квебека.

Шеф партии, Эрик Дюэм, высказался без обиняков: – Нет, наша партия не требует ни запрета drug queens, ни осуждения их. Выбор образа жизни — личное дело каждого, если человек не нарушает законы, и не дело партии или общественной организации лезть в эти аспекты. Но наша партия считает, что приглашение drug queens в школы, детские сады, библиотеки для работы с детьми — неправильно. Мы против этого, и мы считаем, что финансирование детских мероприятий с участием drag queens не должно иметь место (все культурные мероприятия в общественных учреждениях проводятся за счёт министерств, то есть, за счёт бюджета и наших налогов).

Хотят родители пригласить этих людей на день рождения ребёнка, дабы мужчина в женском образе развлекал детей, хотят родители, чтобы их дети, пришедшие в гости к ребёнку, тоже поплясали с drag queen, это их личные дела, раз они оплачивают заказ из своего кармана. Но не за счёт государства.

По словам месье Дюема, общественность, в большинстве своём, даже не знает о резолюции Парламента в поддержку drag queens. Почему-то обсуждение вопроса прошло незаметно и не попало на первые страницы газет. Но почему? Любопытно, как высказалась бы общественность, если бы люди заранее узнали о том, то Ассамблея собирается принять такое постановление.

Вот Консервативная партия и решила запустить петицию протеста. Петиция называется «Drag Queens – защитим наших детей!» (Drag queens : Protégéons nos enfants). Она будет доступна в разных источниках, включая сайт Консервативной партии Квебека.