Премьер-министр Франции повременила ехать в Канаду с визитом

Решение о визите в Канаду 19 апреля отменила премьер-министр Франции Элизабет Борн, соответственно, отложена встреча с канадским коллегой Джастином Трюдо.

Решение о визите в Канаду 19 апреля отменила премьер-министр Франции Элизабет Борн, соответственно, отложена встреча с канадским коллегой Джастином Трюдо. Причина отмены — акции протеста против новой пенсионной реформы в стране. 10 апреля об этом сообщают со ссылкой на источники в правительстве.

Премьер-министр Франции решилась «отложить на несколько недель свой визит в Канаду из-за акций протеста», сообщает издание. На отложенной встрече, по данным Le Figaro, между Борн и премьер-министром Канады Джастином Трюдо были запланированы переговоры.

По сообщению газеты, визит был запланирован 19 апреля, но глава кабмина «предпочла не покидать Францию» в ближайшее время. Сообщается, что встреча между премьер-министрами стран «может состояться в следующем месяце».

Издание пишет, что Борн ждет, какую резолюцию примет Конституционный совет 14 апреля о правомерности пенсионной реформы и её соответствию основному закону страны. После решения КС, по данным Le Figaro, премьер-министру предстоит встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Проект пенсионной реформы предполагал для граждан увеличение выхода возраста на пенсию с 62 лет до 64 с отменой некоторых льгот и был выложен на обсуждение парламентом в январе 2023 года. Возмущенные граждане вышли на протестные акции по всем регионам страны. Однако 16 марта Борн решилась принять этот закон о пенсионной реформе не обсуждая его в парламенте. Многотысячные манифестации вновь охватили Францию.

Во Франции очередная общенациональная акция состоялась 6 апреля. Как сообщили в МВД, в манифестации участвовали 570 тыс. человек по всей стране, в том числе 57 тыс. человек в Париже. Следующая протестная акция запланирована на 13 апреля.