Канадская компания Elcora запускает проект по добыче ванадия в Марокко

Канадская горнодобывающая компания Elcora объединит усилия с инженерной фирмой Lab 4, чтобы начать испытания и проектирование производства ванадия в Мароккко.

Пентаоксид ванадия является важным промышленным химическим веществом, которое используется в качестве катализатора как в промышленных, так и в бытовых целях, в первую очередь в производстве литий-ионных аккумуляторов и солнечных панелей.

Горнодобывающая компания объявила в пресс-релизе от 4 апреля, что проект будет состоять из трех этапов. Первый будет включать физическую обработку ванадиевой руды. Второй эта предполагает использование гидрометаллургии для извлечения металла из руды и получения сверхчистой пятиокиси ванадия и ванадия для окислительно-восстановительных батарей. Заключительный этап проекта должен включает проектирование и строительство пилотной установки на предприятии Elcora в Бедфорде (Северная Каролина).

Генеральный директор Elcora Трой Грант сказал: «Использование ванадия не только обеспечивает решение для хранения возобновляемой энергии, но также может создать новые рабочие места и стимулировать местный экономический рост».

В прошлом месяце марокканское правительство предоставило Elcora лицензию на добычу марганца, которая позволяет канадской компании добывать, извлекать, перерабатывать и продавать марганец со своей концессии на добычу полезных ископаемых площадью 16 квадратных километров в Марокко.

Elcora начала добычу на концессии площадью 16 квадратных километров на севере Марокко после получения лицензии на добычу марганца.

Всего компания владеет семнадцатью лицензиями на добычу полиметаллов и ванадия в дополнение к бывшему ванадийному руднику в Марокко.

Ванадий и его соединения находят применение во множестве промышленных отраслей, однако наибольший их объем востребован для нужд металлургической и химической промышленности.

Основная доля мирового потребления ванадия – примерно 87% – приходится на металлургическую промышленность (80% + 7% – черная и цветная металлургия соответственно). Рассматриваемый металл применяется в основном для легирования высококачественных конструкционных сталей с целью оптимизации их эксплуатационных характеристик. По данным статистики, в настоящее время V является мировым лидером среди легирующих элементов.

Ванадию присуща высокая химическая активность, определяющая возможность его применения в различных промышленных отраслях, включая химическую. Для нужд химической промышленности используется множество соединений этого металла, прежде всего, соли ванадиевых кислот (ванадаты), оксиды и карбиды ванадия. Конкретными примерами использования V являются производство красителей и получение катализаторов. Неоспоримо преимущество ванадия при производстве высококачественного инструмента, выполненного из различных хром-ванадиевых сталей.