Быть ли новому спортивному полю в Монреале?

Синтетическое поле в парке Маккензи Кинг – за и против

На прошлой неделе около 40 человек приняли участие в общественных консультациях, рассматривавших план стоимостью 5 миллионов долларов по преобразованию естественного поля в парке Маккензи Кинг в синтетическое, что поразило многих, опасавшихся потери зеленых насаждений от скоростной автомагистрали Декари, вопреки городским кампаниям по защите зеленых насаждений и борьбе с островками тепла.

Синтетическое поле площадью 6000 квадратных метров значительно увеличивает использование, говорит мэр района Грасия Касоки Катахва. Натуральные поля можно использовать 10-15 часов в неделю по сравнению с 90 с лишним для синтетических, до 12-16 недель по сравнению с 39. “Решение непростое, и оно принимается в контексте экологических преобразований и того, как мы не оставляем позади уязвимых”.

Город впервые принимает участие в City Nature Challenge (CNU). Цель CNU – “составить карту биоразнообразия по всему миру и поделиться наблюдениями за ним. Приняв участие, вы примете участие в одном из крупнейших общественных научных мероприятий в мире, помогая нам лучше понимать природу, которая живет в городских районах и вокруг них, и, следовательно, заботиться о ней”. CNU проходит в течение четырех дней, с 28 апреля по 1 мая, в CSL.

Участникам необходимо будет “загрузить приложение iNaturalist на свой смартфон. Приложение доступно для телефонов Apple (iOS) и для андроидов. А затем в период с 28 апреля по 1 мая зайдите в сообщество и сфотографируйте растения и животных (только дикую природу, не домашних питомцев) и загрузите их в приложение.

iNaturalist автоматически сгенерирует предложения на основе вашей фотографии и местоположения, а ваши наблюдения будут проверены и переданы ученым, работающим над улучшением понимания и защитой природы. Это довольно просто. Виртуальная информационная сессия состоится в среду, 12 апреля, с 18:30 до 19:30 вечера.