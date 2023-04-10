Канадец отправился на поиски пропавшего сына и нашел послание в бутылке 38-летней давности

Житель города Труро в Канаде, по имени Джейсон Элер, три года назад потерял своего сына, который ушел и не вернулся домой.

Житель города Труро в Канаде, по имени Джейсон Элер, три года назад потерял своего сына, который ушел и не вернулся домой. Предполагалось, что мальчик утонул в реке, но его тело так и не было найдено. Отец каждый день ищет сына уже три года. Однажды на берегу реки он нашел бутылку с письмом.

В письме было написано следующее: «Меня зовут Грег Брайтман. Мне 11 лет. Если вы найдете это письмо, не могли бы вы написать мне в ответ?»

В письме также был указан номер телефона и адрес неизвестного мальчика. Элер опубликовал сообщение в социальных сетях, и однажды жена того самого ребенка, написавшего письмо, которому теперь уже 50 лет, позвонила ему и рассказала о найденном письме.

«Я был в шоке. Я сразу узнал свой почерк. Это было потрясающе. Я никогда не ожидал, что получу что-то в ответ», — рассказал канадец.

Джейсор Элер встретился с Брайтманом и отдал ему послание. Он признался, что был рад осчастливить кого-то, несмотря на то, что сам последние три года живет в несчастье.