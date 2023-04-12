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Фото: https://www.pexels.com/

Канадские строительные проекты значительно ослабли за 5 последних лет

Olga Ouspenski Апр 12, 2023 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Канадские строительные проекты значительно ослабли за 5 последних лет отключены 27 Просмотров

Развитие канадской недвижимости вызвало небольшой подъем настроений, но это не то, чем кажется. Данные Статистического управления Канады (Stat Can) показывают, что стоимость разрешений на строительство увеличилась в феврале, что оно назвало “устойчивым”.

 

Канадские разрешения на строительство показали незначительный рост по сравнению с январским затишьем. С учетом сезонных колебаний стоимость разрешений выросла на 8,6% в феврале до 10,7 млрд долларов. Ежемесячный рост наблюдался как по разрешениям на проживание (+7,9% до $6,6 млрд), так и по нежилым объектам (+9,8% до $4,2 млрд). Stat Can отмечает, что это демонстрирует “надежные намерения по строительству”.

Если смотреть на годовой рост, то прошедший год демонстрирует значительное замедление. Февраль на 15,2% ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года. По крайней мере, она повышена по сравнению с номинальной стоимостью разрешений до 2020 года.

Номинальная стоимость – это ключ к пониманию назревающей в настоящее время проблемы. Реальные (с поправкой на инфляцию) данные показывают, что февраль прошлого года был на 22% ниже, чем в прошлом году. Собственные расчеты агентства по инфляции показывают, что февраль был самым слабым по крайней мере за пять лет.

Планы Канады по строительству, возможно, немного выросли в феврале, но “надежный” – это скорее обнадеживающий показатель, чем точный. Ежемесячный рост не так уж впечатляет по сравнению с годовым сокращением.

 

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Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы. Языки: русский, французский, английский

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