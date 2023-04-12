Канадские строительные проекты значительно ослабли за 5 последних лет

Развитие канадской недвижимости вызвало небольшой подъем настроений, но это не то, чем кажется. Данные Статистического управления Канады (Stat Can) показывают, что стоимость разрешений на строительство увеличилась в феврале, что оно назвало “устойчивым”.

Канадские разрешения на строительство показали незначительный рост по сравнению с январским затишьем. С учетом сезонных колебаний стоимость разрешений выросла на 8,6% в феврале до 10,7 млрд долларов. Ежемесячный рост наблюдался как по разрешениям на проживание (+7,9% до $6,6 млрд), так и по нежилым объектам (+9,8% до $4,2 млрд). Stat Can отмечает, что это демонстрирует “надежные намерения по строительству”.

Если смотреть на годовой рост, то прошедший год демонстрирует значительное замедление. Февраль на 15,2% ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года. По крайней мере, она повышена по сравнению с номинальной стоимостью разрешений до 2020 года.

Номинальная стоимость – это ключ к пониманию назревающей в настоящее время проблемы. Реальные (с поправкой на инфляцию) данные показывают, что февраль прошлого года был на 22% ниже, чем в прошлом году. Собственные расчеты агентства по инфляции показывают, что февраль был самым слабым по крайней мере за пять лет.

Планы Канады по строительству, возможно, немного выросли в феврале, но “надежный” – это скорее обнадеживающий показатель, чем точный. Ежемесячный рост не так уж впечатляет по сравнению с годовым сокращением.

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы. Языки: русский, французский, английский