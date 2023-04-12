В Канаде в очередной раз арестовали пастора за протесты против извращенцев

Активное наступление на традиционные ценности и христианскую веру на толерантном Западе продолжается.

Пасху (западные христиане отметили её 9 апреля) протестантский пастор Дерек Реймер провёл в полицейском участке – и это его третий арест за последние полтора месяца. Каждый раз пастора арестовывали за “проявления ненависти к ЛГБТ-сообществу”.

Первый арест состоялся 25 февраля – Реймер “посмел” выступить против публичного чтения детям в библиотеке Калгари “сказок” от трансгендерах в исполнении представителей этого “меньшинства”.

Второй арест – 15 марта за нарушение судебного предписания о запрете на общение с извращенцами и нахождение ближе 200 метров от любых мероприятия с их участием.

В третий раз, непосредственно перед Пасхой, пастор был задержан за протесты против новых “детских чтений” в библиотеке, в ходе которых малышей знакомили “с чудесным миром трансвеститов”.

В настоящее время Реймеру предъявлено восемь обвинений. Комментируя неприкрытые государственные репрессии против него, другой протестантский пастор Артур Павловски назвал действия канадских властей “открытой ненавистью к христианству”. По словам Павловски, речь идёт о повсеместном навязывании “новой нормальности”.

В частности в Калгари, где и попал под арест Реймер, городской совет принял закон “о безопасном и инклюзивном доступе”, запрещающий какие-либо акции в пределах 100 метров от мест устраиваемых представителями ЛГБТ-сообществ мероприятий, чтобы избежать “запугивания” последних.

В знак протеста против новых правил священник устроил молчаливую молитву в одном из муниципальных зданий города, за что, после неоднократных предупреждений о том, что он не может проводить религиозные действия в этом месте, получил обвинение во вторжении.

Кроме того, в список предъявленных священнику обвинений вошли организация беспорядков, причинение ущерба и 6 пунктов обвинений в преследовании. По каждому из них Реймеру грозит штраф до 10 000 долларов либо лишение свободы сроком до 6 месяцев за каждый неоплаченный платеж.