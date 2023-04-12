Глава МИД Южной Кореи высоко оценил отношения Оттавы и Сеула

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин заявил, что двусторонние связи между Сеулом и Оттавой стали «более тесными, чем когда-либо прежде».

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин заявил, что двусторонние связи между Сеулом и Оттавой стали «более тесными, чем когда-либо прежде».

На встрече с делегацией, сформированной из членов Сената и Палаты общин канадского парламента, Пак высоко оценил дипломатические отношения, которым в этом году исполняется 60 лет, и подчеркнул необходимость их дальнейшего развития.

Пак оценил результаты двустороннего саммита, состоявшегося в сентябре прошлого года в Оттаве, как успешные и подчеркнул, что администрация президента Юн Сок Ёля «очень ценит» отношения между двумя странами.

Он также выразил надежду на визит в Южную Корею своей канадской коллеги Мелани Джоли в предстоящие выходные.

Южная Корея и Канада обсудили пути дальнейшего укрепления своих торговых и отраслевых связей, так как их двусторонняя торговля достигла рекордно высокого уровня в прошлом году.

По данным министерства торговли, промышленности и энергетики, министр торговли Ан Дук Гын встретился с членами парламента Канады в Сеуле и предложил совместную работу в передовых отраслях промышленности, таких как аккумуляторы и искусственный интеллект, для дальнейшего укрепления их экономических отношений.

Министерство сообщило, что торговля между двумя странами достигла рекордного уровня в $16,38 млрд в 2022 году, резко увеличившись с $9,87 млрд в 2020 году и $13,08 млрд в 2021 году.

Канадская делегация выразила благодарность за продвижение крупных южнокорейских компаний в их страну и подчеркнула необходимость углубления двустороннего сотрудничества в цепочках поставок, среди прочих областей.

Стороны также обсудили способы скорейшего заключения меморандума о взаимопонимании по основным полезным ископаемым, так как Южная Корея стремилась найти новых поставщиков ключевых промышленных полезных ископаемых, чтобы уменьшить свою зависимость от Китая и лучше подготовиться к мерам по снижению инфляции в США (IRA).

IRA требует, чтобы аккумуляторы для электромобилей производились с определенной долей полезных ископаемых, добытых или переработанных в США или странах или регионах, у которых есть соглашения о свободной торговле с Вашингтоном.