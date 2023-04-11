В городке Saint-Côme-Linière, в районе Beauce, погиб двухлетний ребёнок

Гибель малыша в результате несчастного случая — будьте осторожны, не оставляйте детей без присмотра ни на минуту.

Мальчуган погиб, запутавшись в шнуре от шторы, печальный случай, который никто не мог даже предположить. Надо быть крайне осторожным всегда, если речь о детях.

В понедельник, 10 апреля, в городе Saint-Côme-Linière, что расположен в административном районе Chaudière-Appalaches, двухлетний малыш погиб от удушья, запутавшись в обычном шнуре — верёвке, благодаря которой человек открывает и закрывает жалюзи, когда тянет за эту верёвочку.

Скорую помощь вызвала соседка, которая увидела, как малыш запутался (речь о стеклянной двери, а не просто об окне). Она же вбежала в дом и попыталась сделать мальчику искусственное дыхание. Одновременно с медиками на место прибыли и полицейские, которые первыми вошли в дом и обнаружили тело. Ребёнка тут же отправили в больницу, но выяснилось, что малыш погиб ещё дома.

Полиция района Beauce ведёт расследование, но судя по тому, в каком положении ребёнок был обнаружен и судя по свидетельству соседки, которая видела последние секунды события, но не успела вбежать и оказать помощь, речь о несчастном случае.

В семье было трое детей. Где были родители в момент происшествия, не уточняется.