Урок для монреальских работодателей — суд восстановил уволенного с работы школьника

Школьник – мойщик посуды в ресторане, получит полную компенсацию за отработанные часы, проценты за задолженность и деньги за неиспользованный отпуск.

Суд рассмотрел жалобу монреальского школьника не неправомерное увольнение. Школьник работал в ресторане, где мыл посуду (по закону, подростки имеют право работать, если работа не мешает их занятями в школе и если она не приходится на ночное время).

Школьник, имя которого не сообщается из-за того, что речь о несовершеннолетнем юноше, устроился на работу мойщиком посуды в небольшой ресторан в июле 2021 года. Он работал по 12 часов в неделю — не так уж много, но нормально для подростка, который с сентября пошёл учиться в среднюю школу.

В сентябре и октябре этого же года юноша попросил прибавку к зарплате, пояснив, что она слишком низкая, а работы у него много. Вместо прибавки хозяин ресторана вообще не заплатил зарплаты за эти два месяца, пояснив, что ресторан переживает сложные времена, в стране пандемия, денег нет, но ты держись.

В конце концов, 22 октября хозяин уведомил работника, что ресторан закрывается, задолженность по зарплате будет выплачена 2 ноября. Но никакой платы за работу парень не получил. После неоднократных попыток решить вопрос миром, юноша обратился в квебекский суд по рабочим вопросам (Tribunal administratif du travail).

После изучения вопроса, суд только что принял решение (работник долго пытался договориться по-хорошему, а хозяин «кормил его завтраками», пока терпеение парня не закончилось (наверняка, родители его поддержали) и он подал в суд в конце ноября прошлого года.

Решением суда приказ об увольнении работника признан недействительным. За работу в сентябре и октябре 2021 года юноше причитается 1179 долларов зарплаты. К этой сумме добавляются отпускные, так как он не использовал полагающиеся несколько дней отпуска. Прибаваляются также сумма набежавших за полтора года процентов на задолженность. Хозяин заведения обязан оплатить все судебные издержки и расходы юноши на ведение дела (скорее всего, дело вёл профессионал-адвокат)

Отдельно суд почеркнул, что хотя увольнение считается недействительным, молодой человек не восстанавливается на работе, но только потому, что ресторан на самом деле закрылся, хотя этот факт ни в коей мере не позволяет его хозяину не заплатить за выполненные работы, и наборот, работнику полагается компенсация в связи с закрытием ресторана.

Интересно, что сам владелец ресторана на суд не явился. Отказ явиться в суд на рассмотрение дела считается признанием вины.

Так что, суд преподал интересный урок рестораторам Монреаля и всего Квебека. Давайте жить дружно!