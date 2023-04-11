Задержан человек, пытавшийся совершить нападение на мечеть в центре Монреаля

Полиция прибыла на место происшествия практически немедленно и задержала подозреваемого, которому не удалось ворваться в мечеть, так как на его пути встали находившиеся в ней мужчины.

Полицейские не дали уйти мужчине, который попытался напасть на мечеть в центре Монреале. Нападение было совершено в воскресенье ранним утром, в тот день, когда большинство жителей Квебека – католиков, отмечает Пасху, день Воскресения Христова и день всепрощения. Мусульмане же в эти дни отмечают Рамадан.

Мужчина попытался проникнуть в помещение мечети Oumma, расположенной на перекрёстке бульвара René-Lévesque и улицы Saint-Dominique, он с трудом разбил стеклянную дверь (она сделана из закалённого стекла), хотел войти, но был остановлен тремя мужчинами, которые находились в мечети. Мужчины, услышав грохот, выбежали к дверям и не дали нападавшему пройти дальше. Но как только мужчины стали вызывать полицию, нападавший бросился бежать. Сами мужчины его задерживать не стали, – совершенно логично, они опасались, не вооружён ли он и не окажет ли вооружённое сопротивление при задержании, но вызванная полиция прибыла на место происшествия немедленно (в центре Монреаля ночью патрулирование проводится постоянно) и взяли его неподалёку от мечети, хотя он пытался скрыться.

Всё происходящее во время нападения было снято на камеру видеонаблюдения.

Подозреваемому тридцать два года, и, согласно первоначальным сообщениям, он никогда не был замешан ни в каких противоправных действиях. Но видео с камер наблюдения вокруг мечети свидетельствуют, что человек бродил вокруг несколько минут и явно собирился с духом, чтобы напасть. На этот момент его фамилия не сообщается.

В последнее время нападений, совершаемых нездоровыми людьми, всё больше и больше.