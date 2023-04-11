25-й международный литературный фестиваль “Голубой мегаполис” пройдет с 27 по 30 апреля в Монреале

Вот уже более двух десятилетий Международный литературный фестиваль “Голубой Метрополис” является одним из крупнейших многоязычных литературных мероприятий в Северной Америке.

Каждый год в течение нескольких дней писатели из Квебека и со всего мира собираются вместе в Монреале и радуют посетителей и гостей интервью в прямом эфире, дискуссиями за круглым столом, публичными чтениями, дебатами, мастер-классами, чтецкими работами и мастер-классами по написанию текстов.

Из года в год фестиваль строится вокруг сильных тем, сосредоточенных на общественном сознании и страсти к литературе. Мандат Международного литературного фестиваля Blue Metropolis всегда был неизменным, и в этом году ежегодный фестиваль отмечает 25-летний юбилей, в связи с чем он готовится принять 200 гостей и авторов в рамках 140 мероприятий на девяти разных языках. Фестиваль стартует онлайн с 12 апреля, а очная программа продлится с 27 по 30 апреля в Монреале.

17 апреля в Объединенной церкви Святого Джеймса состоится специальное предфестивальное живое мероприятие с участием канадской писательницы Маргарет Этвуд. Она будет вести беседу на сцене и расскажет о “Старых малышках в лесу”, которая является ее последним сборником рассказов.

Среди других писателей, участвующих в фестивале, – Дункан Меркреди (лауреат Первой народной премии “Голубой Метрополис” 2023 года), лауреат премии Azul 2023 года Лина Меруан, британский писатель Филипп Сэндс, лауреат Пулитцеровской премии писатель Пол Хардинг, американо-канадская писательница Ривка Галхен и израильский писатель Яэль Нееман, и это лишь некоторые из гостей.

Всемирно известный автор Майкл Ондаатье, автор книг “Уорлайт” и “Английский пациент”, будет отмечен за свои работы международной гран-при “Голубой Метрополис” 2023 года.

Также состоится беседа о Леонарде Коэне в конгрегации Шаар Хашомаим с писателем и экспертом по международному праву Филиппом Сэндсом, а также кантором Гидеоном Зелермайером, наряду с научно-фантастическим пересказом истории конфедерации Хауденосауни от мультимедийного художника-могавка Скавеннати (одно из нескольких мероприятий для коренных народов).

Фестиваль также готовит особый вечер с участием основательницы Blue Metropolis Линды Лейт. В нем примут участие местные писатели, среди которых: Дмитрий Насралла, Кристофер Дираддо и Дэниел Аллен Кокс, которые обсудят, как развивается Монреаль, и проведут задушевную беседу с лауреатами премии Blue Metropolis/ Совета искусств Монреаля “Новые горизонты” Таухидой Таней Эвансон (2022) и победителем нынешнего года, чье имя будет объявлено 29 апреля во время церемонии вручения Гран-при.

В целях продолжения образовательных и социальных программ в ходе фестиваля будет проведен ряд литературных серий. Они включают дискуссии по некоторым текущим проблемам, с которыми сталкивается литературный мир, мероприятия по чтению с участием многочисленных авторов и ряд других интересных встреч.

Фестиваль Blue Metropolis, рассчитанный на все возрасты, предлагает разнообразную семейную программу для молодежи. Детский фестиваль TD–Blue Metropolis проводится в течение всего года в более чем 50 библиотеках, школах, книжных магазинах и детских садах по всему Квебеку. Мероприятия этой весны пройдут с 21 по 30 апреля с полным списком совместных занятий: есть мероприятия выходного дня для всей семьи и специальные мероприятия, которые проводятся исключительно для школьных групп в течение недели.