Требования к ношению маскок в основном заканчиваются в медицинских учреждениях Квебека

Требование носить маски и другие средства индивидуальной защиты в медицинских учреждениях Квебека по большей части отменено, объявило министерство здравоохранения в четверг.

Решение было принято в свете рекомендаций общественного здравоохранения в связи с развитием ситуации с COVID-19 в Квебеке.

“Нынешний контекст позволяет это”, – говорится в заявлении правительства. “Меры предосторожности теперь должны основываться на более точной оценке ситуации, в зависимости от местных реалий каждой конкретной ситуации.

Учреждения всегда смогут полагаться на компетентность своих групп по профилактике инфекций и контролю за ними, которые разработают инструкции, основанные на местной эпидемиологии и рекомендациях Национального института здравоохранения Квебека”.

Эти группы “смогут принять решение о возвращении ношения масок в целях профилактики в своих учреждениях, когда это будет необходимо, как это было до пандемии”.

Министерство добавляет, что, несмотря на то, что ношение масок в настоящее время является личным выбором в медицинских учреждениях, “гигиена рук, а также гигиена органов дыхания и этикет, включая ношение маски при проявлении любых симптомов респираторной инфекции, соблюдаются на рабочих местах постоянно.

“Что касается ношения средств индивидуальной защиты персоналом и волонтерами, учреждение также несет ответственность за выдачу инструкций, которые будут действовать в медучреждениях. Руководящие принципы, установленные учреждениями, соответствуют руководящим принципам CNESST.”