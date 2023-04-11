Канада борется с вмешательством во внутренние дела

Канадский министр по межправительственным делам, инфраструктуре и делам общин Доминик Леблан и секретарь Тайного совета и секретарь кабинета министров Дженис Шарет представили премьер-министру страны Джастину Трюдо доклад, озаглавленный «Противодействие растущей угрозе: обновленная информация о рекомендациях по противодействию иностранным Вмешательство в демократические институты Канады».

В ноябре 2022 года канадские разведслужбы информировали премьер-министра Канады Джастина Трюдо о «масштабной кампании по росту влияния Пекина на канадских политиков», в том числе через финансирование отдельных кандидатов перед федеральными выборами 2019 года. После этого Трюдо заявил, что ему неизвестно о финансировании кандидатов в парламент страны со стороны Китая, в то же время он указал на «агрессивные попытки» КНР повлиять на демократические процессы внутри страны.

В марте 2023 года Трюдо заявил, что Канада в сотрудничестве с другими странами Запада усилит борьбу с иностранным вмешательством в свои дела со стороны других государств. «Иностранное вмешательство со стороны авторитарных стран, таких как Китай, Россия, Иран, — это реальный вызов для наших демократий и совершенно неприемлемая вещь. На протяжении последних лет президент и я много раз говорили об этом. Мы, конечно, продолжим работать вместе с нашими союзниками — демократическими странами по всему миру, чтобы обезопасить наши демократические институты от иностранного влияния», — заявил Трюдо.

Напряжëнность в канадско-китайских отношениях обострилась после задержания властями Канады исполнительного директора компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу в 2018 году и последующего ареста двух канадцев по обвинению в шпионаже в Китае.

В докладе освещается работа, завершенная на сегодняшний день, в том числе в рамках Канадского плана защиты демократии на 2019 год. Отчет включает дальнейшие действия по реагированию на рекомендации Комитета парламентариев по национальной безопасности и разведке (NSICOP): улучшить общение с канадцами об иностранном вмешательстве и защите демократии; укреплять институты и поддерживающее законодательство по борьбе с иностранным вмешательством; реагировать на вновь возникающие риски, уязвимости и проблемы безопасности; углубить взаимодействие с партнерами для повышения осведомленности и повышения устойчивости к иностранному вмешательству.

Также в отчете указывается, что вместе с министрами и агентствами национальной безопасности новый национальный координатор по борьбе с иностранным вмешательством будет работать над усилением информирования общественности об иностранном вмешательстве. Новые брифинги будут предложены членам парламента, сенаторам и их сотрудникам, а координатор будет работать над расширением механизмов брифинга за пределами федерального правительства. План также включает обзор действующего законодательства, такого как Уголовный кодекс, Закон о безопасности информации и Закон о выборах в Канаде. Будут улучшены брифинги для политических партий во время следующих всеобщих выборов.

Канада создала Механизм быстрого реагирования (RRM) на саммите G7 в Шарлевуа, чтобы помочь странам G7 выявлять и реагировать на разнообразные и меняющиеся внешние угрозы демократии.

2018 году были ужесточены законы о финансировании выборов, чтобы не допустить попадания иностранных денег на выборы. В 2019 году была запущена Инициатива цифрового гражданина, чтобы помочь людям лучше понимать и выявлять дезинформацию в Интернете. Также было введено новое законодательство для защиты кибербезопасности страны.