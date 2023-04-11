Крупный проект кондоминиумов в Труа-Ривьер на Сен-Лоране пересмотрен в сторону понижения

Инфляция и рост материальных затрат сдерживают амбиции застройщика. Башня, которая должна быть 16-этажной, будет состоять из 8 этажей.

Разработчики проекта оказались в тупике. Им удалось продать только 40 % своего жилья, чего было недостаточно для начала строительства. Если они решат отложить строительство, они рискуют потерять потенциальных покупателей. Дата запуска теперь запланирована на 2025 год.

Узнав об этой новости, около десяти покупателей отказались. Некоторые забронировали квартиры на верхних этажах, некоторые посчитали, что оставшиеся квартиры не соответствуют их потребностям. Другие отступили перед лицом роста цен. Базовая цена трех с половиной составляет 400 000 долларов с учетом дополнительных налогов.

По словам Хьюго Гайардеца, брокера по недвижимости и менеджера по продажам по адресу на реке, повышение процентных ставок ослабило пыл некоторых покупателей. Затраты также возросли с тех пор, как мы в последний раз строили. Мы также адаптировались к рынку, возможно, это еще один фактор, который следует учитывать. Но в основном это действительно текущие экономические условия.

В случае другого проекта, находящегося в стадии строительства, в том же секторе, что и LUXO Constructions, с июня будет доступно 48 новых квартир для сдачи в аренду, 70% из которых уже нашли арендатора.

Вице-президент Палаты Недвижимости Estrie-Mauricie-Centre Квебека Хансан Челла не отмечает снижения продаж квартир. Он признает, что эти роскошные квартиры продаются дешевле, чем квартиры за 200 000 долларов. Но всегда будут люди, которые придут, я думаю, извне, или люди, которые вернутся в Труа-Ривьер. Люди, которые делали свою карьеру на улице и у которых были дома в Монреале или в местах, где здания стоили немного дороже, и на тот момент у них был хороший первоначальный взнос. Это помогает немного снизить ипотеку на квартиру на 8 или 900 000.

Кроме того, жители могут сохранить надежду на строительство коммерческого здания. Адрес на реке гарантирует, что этой осенью будут проведены работы по дезактивации. Несмотря на то, что договор аренды не подписан, бакалейщик выразил заинтересованность.

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы. Языки: русский, французский, английский