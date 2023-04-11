Байден признался, что намерен вновь баллотироваться в президенты США

Готовность вновь баллотироваться на выборах в 2024 году выразил президент США Джо Байден в ходе недавнего интервью.

«Я планирую баллотироваться… но мы пока не готовы объявить об этом», — сказал Байден во время беседы с тележурналистом на лужайке Белого дома.

Напомним, Байден уже несколько месяцев говорит о своем намерении баллотироваться на второй срок, но сроки официального объявления неоднократно сдвигались. Сначала советники сообщили, что президент может объявить о своих планах после февральского обращения «О положении дел в стране», но когда этого не произошло, появились сообщения о том, что Байден объявит об этом весной.

Последние сообщения говорят о том, что Байден может подождать с объявлением до лета, при этом окружающие его люди утверждают, что нет никакой спешки, и отложенное объявление позволит ему сосредоточиться на обязанностях президента и продвижении своей программы среди общественности.

Против Байдена, которому в начале второго срока исполнится 82 года, еще не выдвигался серьезный соперник на праймериз, несмотря на некоторые опасения по поводу его возраста. Автор Марианна Уильямсон, которая провела неудачную кампанию в 2020 году, заявила, что будет баллотироваться в кандидаты от демократов.

Пока что официально не начатая кампания президента направлена на «повышение авторитета Байдена среди молодых избирателей, которые имеют решающее значение для успеха демократов на выборах», и будет использоваться для противодействия «массовым подписчикам в социальных сетях» бывшего президента Дональда Трампа, если он станет кандидатом.

В отчете отмечается, что команда президента по цифровой стратегии хотела бы связаться с влиятельными лицами по всем США, чтобы помочь Байдену рекламировать свой послужной список тем, кто не следит за учетными записями Байдена, Белого дома или Демократической партии в социальных сетях.

Как сообщается, четыре цифровых сотрудника Байдена, которыми руководит Роб Флаэрти, который был назначен помощником президента и будет занимать тот же ранг, что и пресс-секретарь, сосредоточены на влиятельных в соцсетях лицах и независимых создателях контента.

Некоторые «неоплачиваемые и единомышленники» создатели контента, работающие с Белым домом, включают “тиктокера” Гарри Сиссона, который рассказывает о новостях в китайском приложении для социальных сетей, и Вивиан Ту, который рассказывает о финансовых темах в китайском приложении для социальных сетей.

Усилия Байдена связаны с тем, что опросы Tisch College Университета Тафтса показал, что более молодые избиратели в возрасте от 18 до 29 лет предпочитали Байдена бывшему президенту с перевесом в 26 пунктов во время последних президентских выборов и предпочитали демократов республиканцам с перевесом в 28 пунктов на промежуточных выборах 2022 года.

Джен О’Мэлли Диллон, заместитель руководителя аппарата Белого дома, сказала Axios: «Мы пытаемся охватить молодежь, а также мам, которые используют разные платформы для получения информации, а также климатических активистов и людей, чей основной способ получения информации — цифровой».

Axios также отметил, что в будущем влиятельные лица в социальных сетях могут иметь свою собственную комнату для брифингов в Белом доме и предоставлять влиятельным лицам больше доступа к президенту.