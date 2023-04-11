Паром, на котором размещены беженцы в Таллине, сдадут в аренду в Канаду

Паром Isabelle, более года используемый в качестве пункта временного размещения украинских беженцев, сдаст в аренду в Канаду его владелец — компания Tallink Group, 10 апреля сообщает пресс-служба предприятия.

«Контракт с канадской компанией Bridgemans Floatel LP/Bridgemans Services Group LP на многолетний фрахт парома Isabelle с возможностью его дальнейшего выкупа был заключен на прошлой неделе. Судно будет зафрахтовано без экипажа Tallink Group», — говорится в сообщении.

Контракт вступает в силу с 1 июля 2023 года, по истечении действующего договора с департаментом социального страхования Эстонии. В течение нескольких месяцев на судне будут проводиться ремонт и техобслуживание, и в конце года Isabelle отправится за океан.

В данное время на пароме размещены около 900 человек. Информация о том, какое помещение будет использоваться для размещения беженцев в дальнейшем, отсутствует.

Напомним, в карантинный период 2020–2022 годов, пассажиропоток у Tallink Group зачительно уменьшился. Компания нашла способ выправить финансовое положение, сдав несколько паромов под размещение беженцев, как в Эстонии, так и за рубежом.