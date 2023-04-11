Франсуа Лего делится расистской статьей, разоблачающей лицемерие в отношении секуляризма

Лего поделился статьей скандально известного обозревателя Journal de Montreal Матье Бок-Котэ, в которой он беспричинно критикует мультикультурализм как корень всех наших проблем.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего поделился статьей скандально известного обозревателя Journal de Montréal Матье Бок-Котэ о важности католицизма в Квебеке, раскрыв его лицемерие в отношении секуляризма и готовность не замечать едва замаскированных расистских настроений в материалах, которыми он делится.

В своей колонке, приуроченной к пасхальным выходным, Бок-Котэ восхваляет католическое наследие Квебека, отмечая, что “католицизм, возникший у истоков Новой Франции, придал особый импульс нашему приключению в Америке” — вроде того, как Доктрина открытий католической церкви поощряла европейцев уничтожать коренные общины в своих странах.

Приключению? Бок-Котэ также говорит: “Именно это чувство коллектива заставляет нас сегодня противостоять фрагментации общества под давлением мультикультурализма” – необоснованный удар по мультикультурализму как корню всех наших проблем.

Лего процитировал другой фрагмент статьи The Journal в Twitter: “Католицизм также породил в нас культуру солидарности, которая отличает нас в континентальном масштабе”. Как отметил монреальский комик Шугар Сэмми, “Секуляризм важен, за исключением этого одного твита”.

Правительство Лего определило секуляризм как одну из основных ценностей Квебека и использовало его в качестве оправдания законопроекта № 21, который якобы одинаково относится ко всем религиям с точки зрения запрета религиозной символики.