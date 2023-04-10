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Новости Авторы Иммиграция с Александрой Мельниковой. 4 апреля провинция Онтарио пригласила на ПМЖ 883 выпускника!

Иммиграция с Александрой Мельниковой. 4 апреля провинция Онтарио пригласила на ПМЖ 883 выпускника!

Svitlana Matviyenko Апр 10, 2023 Авторы, Александра Мельникова, Иммиграция, Новости, Новости иммиграции, Реклама Оставить комментарий 22 Просмотров

Как получить ПМЖ по программе выпускника в провинции Онтарио?
получить диплом магистратуры в провинции

  • иметь минимум 52 балла по шкале иммиграции в Онтарио,
  • минимум проучиться один год в провинции,
  • иметь языковой тест на уровень минимум 7,
  • КОНТРАКТ НА РАБОТУ НЕ НУЖЕН

или

  • получить диплом докторантуры
  • иметь минимум 48 баллов
  • минимум проучиться два года в провинции,
  • иметь языковой тест на уровень минимум 7,
  • КОНТРАКТ НА РАБОТУ НЕ НУЖЕН

К тому же 6 человек получили приглашение подать на номинацию по программе квалифицированные работники с контрактом на работу в Онтарио.

Какие требования по этой программе?

  • иметь контракт на постоянную квалифицированную работу в провинции Онтарио
  • иметь зарплату не ниже средне-установленной для этой специальности по провинции

ВАЖНО! требования к работодателям:

  • компания работодателя должна существовать минимум как 3 года
  • у работодателя должно быть LMIA (разрешение на наем иностранного работника) или
  • у работника уже должно быть разрешение на работу, и он уже работает на работодателя
  • чистый доход предприятия работодателя должен быть от 500 тысяч в год, если бизнес за пределами мегаполиса и от 1, 000, 000 в год если бизнес в мегаполисе
  • у работодателя должно быть минимум от 3 до 5 сотрудников, работающих на полный день

 

Если вы проживаете вы Онтарио и у вас есть контракт на работу, или вы вот-вот закончите образование и получите диплом магистра или докторантуры – вы можете получить приглашение подать на ПМЖ.

Если вам нужно помощь – пришлите запрос на емейл: info@skiimmigration.com

 

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

 

T : 438-878-7755,  

website: www.skiimmigration.com

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