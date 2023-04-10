Иммиграция с Александрой Мельниковой. 4 апреля провинция Онтарио пригласила на ПМЖ 883 выпускника!

Как получить ПМЖ по программе выпускника в провинции Онтарио?

получить диплом магистратуры в провинции

иметь минимум 52 балла по шкале иммиграции в Онтарио,

минимум проучиться один год в провинции,

иметь языковой тест на уровень минимум 7,

КОНТРАКТ НА РАБОТУ НЕ НУЖЕН

или

получить диплом докторантуры

иметь минимум 48 баллов

минимум проучиться два года в провинции,

иметь языковой тест на уровень минимум 7,

КОНТРАКТ НА РАБОТУ НЕ НУЖЕН

К тому же 6 человек получили приглашение подать на номинацию по программе квалифицированные работники с контрактом на работу в Онтарио.

Какие требования по этой программе?

иметь контракт на постоянную квалифицированную работу в провинции Онтарио

иметь зарплату не ниже средне-установленной для этой специальности по провинции

ВАЖНО! требования к работодателям:

компания работодателя должна существовать минимум как 3 года

у работодателя должно быть LMIA (разрешение на наем иностранного работника) или

у работника уже должно быть разрешение на работу, и он уже работает на работодателя

чистый доход предприятия работодателя должен быть от 500 тысяч в год, если бизнес за пределами мегаполиса и от 1, 000, 000 в год если бизнес в мегаполисе

у работодателя должно быть минимум от 3 до 5 сотрудников, работающих на полный день

Если вы проживаете вы Онтарио и у вас есть контракт на работу, или вы вот-вот закончите образование и получите диплом магистра или докторантуры – вы можете получить приглашение подать на ПМЖ.

Если вам нужно помощь – пришлите запрос на емейл: info@skiimmigration.com

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755,

website: www.skiimmigration.com