Коронация короля Карла Третьего состоится 6 мая. Впервые объявлено о деталях церемонии. Они впечатляют

Протокольный отдел Букингемского дворца сообщил подробности о том, как будет проходить коронация короля Канады Карла Третьего (он ещё король Великобритании и ряда других государств, но главное – он король Канады!

В понедельник, 10 апреля, Королевский двор опубликовал детали предстоящей официальной коронации короля Карла Третьего, монарха, сюверена полутора десятков стран, включая Канаду. Детали впечатляют, хотя церемония будет не столь помпезной и пышной, как церемония коронации Елизаветы Второй, да продолжаться действо будет не так долго, как в предыдущий раз. Расскажем о самых важных подоброностях коронации нашего монарха:

Протокольный отдел королевского двора представил черновик мероприятий на утверждение монарху, который внёс несколько поправок. В частности, он решил идти в ногу со временем и предложил, по возможности, создать специальный смайлик, посвящённый коронации. Желания повелителя — закон для программистов, так что приказ был выполнен. Кстати, церемония будет показана ио многочисленным каналам в Интернете, не говоря уже о телевидении (во время коронации Елизаветы Второй была впервые в истории проведена прямая трансляция этой церемонии).

Во-первых, церемония будет короче предыдущей коронации, которая состоялась в 1953 году, когда корона была возложена на голову Элизаветы Второй. Сокращение времени обуславливается частично упрощением ряда протокольных мероприятий, а частично изменением пути, по которому поедет процессия из резиденции до собора — если в 1953 году королева приехала одной дорогой, а по пути обратно поехала через город, нынешняя церемония станет проще — путь туда и обратно будет проходить по одной и той дороге. К тому же, процессия пройдёт по укороченному маршруту, хотя основные памятные места Лондона окажутся на её пути.

Но помпезности и пышности будет гораздо меньше, хотя все основные драгоценности Короны будут представлены, и ими земляне смогут всласть налюбоваться. На голову Карла Третьего будет возложена официальная королевская корона Святого Эдуарда. Она золотая, и в ней 2 кг. 200 граммов чистого золота! К тому же, корона украшена рубинами, аметистами, сапфирами, гранатами (камнями, а не фруктами, насаженными на зубцы), топазами и турмалинами. Корону обрамляет соболиный мех, а внутренняя прокладка изготовлена из пурпурного бархата.

На голове королевы Камиллы будет корона Королевы Марии. В руках она будет держать скипетр из слоновой кости, что уже вызывает недовольство активистов обществ защиты животных, хотя скипетру уже пять веков.

Но после выхода из собора король снимет официальную корону и заменит её на более лёгкую — всё же ехать два километра с тяжеленным головным убором — не самое лёгкое занятие.

Что же касается кареты, то она весит четыре тонны! Она инструктирована золотом, драгоценными камнями и дорогими сортами дерева. Её будут тянуть восемь лошадей. Любопытно, что по воспоминаниям монархов, которые ездили в этой карете, она не самая удобная — трясёт в ней нещадно, так как старинные подвески решено было бережно сохранить из-за их исторической ценности. Карете — 260 лет, но впервые в ней король отправлялся на церемонию коронации в 1831. С тех пор все короли и королевы ездили на коронацию в этой карете, чай, можно и потерпеть тряску ради короны.

По всему пути будет расставлен почётный караул, а при вьёзде на площадь перед собором воинские подразделения прокричат троекратное ура!

И мы, канадцы, наконец-то окончательно станем официальными подданными короля Карла Третьего!