Тока нет до сих пор у десятков тысяч жителей

Пока ещё 38 тысяч потребителей сидят без света. Зато ГидроКвебек задумался о прокладке подземных кабелей!

Темпы ремонта замедлились, что логично – остались самые серьёзные случаи. А ГидроКвебек размышляет, не начать ли прокладывать кабели под землёй! Гениальная идея, кто бы мог подумать!

По сообщениям Гидро-Квебека, на утро, 10 апреля, без электричества остаются более 38 тысяч семей. Дело в том, что, как правило, в первые дни починить оборвавшиеся провода было достаточно легко, а во многих случаях из-за одного обрыва кабеля оставались без света сотни домов. Поэтому у сотен тысяч человек подачу тока восстановили достаточно быстро. В оставшихся случаях положение серьёзное – иногда сгорели трансформаторы, иногда рухнуло несколько столбов подряд. В отдельных случаях дома изолированы, находятся далеко от главных улиц, подъезд к ним завален упавшими деревьями… Поэтому процесс идёт медленнее.

С момента ледяной бури прошло уже пять дней, но до сих пор Гидро-Квебек не может назвать конкретные сроки полного восстановления подачи энергии. Передвижных генераторов не хватает, конечно, поэтому людям приходится ждать. Руководство компании заверяет, что к полудню понедельника ожидается, что в 1600 монреальских домов свет вернётся.

На утро 10 апреля без света оставались более 24 семей в Монреале, более 3 тысяч семей в Лавале, 6 тысяч в Утауи и более 5 тысяч в Монтережи. Работники Гидроквебека, по мере восстановления линий в других районах, перебрасываются на помощь коллегам в наиболее пострадавшие места.

Администрация Гидроквебека рассказала также, что эксперты компаниии серьёзно рассматривают вопрос о том, чтобы электричество подавалось в дома не по кабелям, которые протянуты на столбах, а под землёй! Не прошло и полторы сотни лет, как в остальных северных странах кабеля прокладываются в подземных туннелях, как в Квебеке тоже задумались о такой возможности! Но общество защиты животных может протестовать! Во-первых, куда ж птички садиться будут, если кабеля закопать? А во-вторых, кабель – излюбленный метод передвижения белок, и как им быть?