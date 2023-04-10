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Electricty
Свет-то будет?

Тока нет до сих пор у десятков тысяч жителей

Megan Jorgensen Апр 10, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия, Экономика Оставить комментарий 87 Просмотров

Пока ещё 38 тысяч потребителей сидят без света. Зато ГидроКвебек задумался о прокладке подземных кабелей!

Темпы ремонта замедлились, что логично – остались самые серьёзные случаи. А ГидроКвебек размышляет, не начать ли прокладывать кабели под землёй! Гениальная идея, кто бы мог подумать!

По сообщениям Гидро-Квебека, на утро, 10 апреля, без электричества остаются более 38 тысяч семей. Дело в том, что, как правило, в первые дни починить оборвавшиеся провода было достаточно легко, а во многих случаях из-за одного обрыва кабеля оставались без света сотни домов. Поэтому у сотен тысяч человек подачу тока восстановили достаточно быстро. В оставшихся случаях положение серьёзное – иногда сгорели трансформаторы, иногда рухнуло несколько столбов подряд. В отдельных случаях дома изолированы, находятся далеко от главных улиц, подъезд к ним завален упавшими деревьями… Поэтому процесс идёт медленнее.

С момента ледяной бури прошло уже пять дней, но до сих пор Гидро-Квебек не может назвать конкретные сроки полного восстановления подачи энергии. Передвижных генераторов не хватает, конечно, поэтому людям приходится ждать. Руководство компании заверяет, что к полудню понедельника ожидается, что в 1600 монреальских домов свет вернётся.

На утро 10 апреля без света оставались более 24 семей в Монреале, более 3 тысяч семей в Лавале, 6 тысяч в Утауи и более 5 тысяч в Монтережи. Работники Гидроквебека, по мере восстановления линий в других районах, перебрасываются на помощь коллегам в наиболее пострадавшие места.

Администрация Гидроквебека рассказала также, что эксперты компаниии серьёзно рассматривают вопрос о том, чтобы электричество подавалось в дома не по кабелям, которые протянуты на столбах, а под землёй! Не прошло и полторы сотни лет, как в остальных северных странах кабеля прокладываются в подземных туннелях, как в Квебеке тоже задумались о такой возможности! Но общество защиты животных может протестовать! Во-первых, куда ж птички садиться будут, если кабеля закопать? А во-вторых, кабель – излюбленный метод передвижения белок, и как им быть?

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