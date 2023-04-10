В Квебеке вода подорожает в 10 раз для крупных потребителей и производителей бутилированной воды

C нового года цена воды для крупных компаний, включая воду на разлив, возрастёт в десять раз. Про соответственное повышение цены для потребителей бутылочек с водой, почему-то, не сказано.

С 1 января следующего года в Квебеке отрасли, использующие много воды в производстве и компании, занимающимися разливом воды в бутыли должны будут платить в 10 раз больше за потребление воды. Одновременно в Квебеке будет запрещена и продажа бутилированной воды из-под крана.

Хотя пока речь идёт о законопроекте, но в этом случае все партии согласны с проектом, уже заявили, что проголосуют за новый закон, и дискуссию могут вызвать лишь отдельные уточнения, которые не носят приниципиального характера. Законопроект был представлен министром окружающей среды, борьбы с изменением климата, дикой природы и парков, месье Бенуа Шаретт (Benoit Charette).

Кроме прочего, согласно новому законодательному акту, создаётся, так называемый Голубой фонд для защиты рек и озер Квебека. Финансирование уже определено: большая часть первого пятилетнего бюджета Фонда в размере 500 миллионов долларов будет получена за счет платы за воду, взимаемой с крупных корпораций.

Каждый год только в промышленности Квебека используется около 800 миллиардов литров пресной воды – либо в качестве источника охлаждения, либо в производственных процессах, либо сразу для разлива драгоценной жидкости в бутылки для последующей её продажи.

До сих пор вода, используемая в этих процессах, приносила правительству Квебека 3 миллиона долларов в год. С новым законопроектом, который вступит в силу с 1 января 2024 года, эта сумма достигнет 30 миллионов долларов.

Крупные производственные и торговые компании, которые используют воду, теперь должны будут платить 35 долларов за миллион литров вместо нынешних 2,50 долларов.

Компании, которые непосредственно добывают воду из водоёмов, должны будут платить 150 долларов за миллион литров вместо 70 долларов, как сегодня.

Фирмы, которые разливают воду для продажи будут платить 500 долларов вместо сегодняшних 150.

Законодательно закрепляется и автоматическая индексация в размере 3% в год, к тому же правительство будет пересматривать вышеуказанные суммы каждые пять лет.

Министр Шаретт признал, что ни одной компании не будет рада более высоким ставкам, но, по его словам, нынешние 3 миллиона долларов выглядят смешно. Провицния раздаёт 800 миллиардов литров воды, получая за эту воду всего 3 миллиона долларов, это асбурд, резюмировал министр.

Но будут сделаны некоторые исключения – Hydro-Québec и весь сельскохозяйственный сектор не подпадают под действие нового закона.

Министр также объявил о намерении правительства запретить розлив воды из водопровода – некоторые компании так и поступают, зная, что вода в местной системе пригодна для питья. Ну, и не забывают брать деньги за обычную водопроводную воду. Зато покупатель доволён — выпил чистую водичку! С нового года можно будет продавать лишь настоящую родниковую воду. Заметим, кстати, что каждый год в Квебеке покупают 2 миллиарда маленьких пластиковых бутылок из-под воды.

Как в конце концов повышение цен на воду для крупных фирм отразится на конечной цене для потребителя, гадать не приходится, – платить придётся больше.