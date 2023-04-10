Западный остров пострадал несоразмерно с остальным Монреалем

Общины Западного острова были одними из наиболее пострадавших районов в результате сбоев в подаче электроэнергии, последовавших за ледяным ливнем в среду, в результате чего домохозяйства оставались без электричества в течение четырех дней.

Температура ночью в пятницу опустилась до -12 градусов из-за холодного ветра. Разочарованные жители начали задаваться вопросом, не обошла ли их компания Hydro-Quebec в пользу других районов, которые, казалось, были обслужены в первую очередь, несмотря на повсеместную потерю электроэнергии; в некоторых муниципалитетах Западного острова, включая Пьерфондс, DDO, Биконсфилд, Киркленд и Пойнт-Клэр, по прошествии пяти дней 50-60% абонентов все еще оставались без электричества.

Компания Hydro-Quebec предупредила, что по мере восстановления большего количества районов без электроэнергии процесс становился все более сложным, а в районы ожидания подача электроэнергии возвращалась все медленнее. Проблема, по словам представителя Hydro-Quebec Максенса Хуара-Лефевра, заключалась в большом количестве деревьев и относительно больших земельных участках вокруг отдельных домов на Западном острове.

Он обвинил в перебоях обилие деревьев, придавленных льдом и либо наклоняющихся, либо падающих на провода гидросистемы. Это означало, что у бригад гидро Квебека было больше работы, даже несмотря на то, что она проводилась в меньшем количестве районов.

Число рабочих на местах во время перебоев в подаче электроэнергии оставалось неизменным и составляло 1500 человек. Гуар-Лефевр сказал, что принятие дополнительной помощи от других коммунальных служб или других команд из других провинций, таких как Онтарио или Нью-Брансуик, или от частных компаний, не привело бы к ускорению работы, что они достигли “уровня эффективности”, который не был бы превзойден дополнительной помощью извне.

В то время как Hydro-Québec выразила надежду, что большинство жителей будут иметь электричество в своих жилищах к воскресенью, она признала, что некоторые все еще будут без электричества в начале недели. Работы ведутся круглосуточно. Держись, Монреаль!