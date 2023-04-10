Иль-де-Сьер: город продвигается вперед с проектом на 1200 квартир недалеко от REM

Вердан готовится одобрить строительство спорного проекта башен на острове Иль-де-Сер, который, однако, может быть вынесен на референдум граждан.

Почти 1221 единица жилья и 109 единиц социального жилья будут построены в непосредственной близости от будущей станции Иль-де-Сьер метрополитен экспресс (REM), которая должна быть введена в эксплуатацию этой весной.

La Cité de l’Île разработанный компанией Lachance Real Estate, также предусматривает строительство магазинов, отеля и резиденции для пожилых людей на Торговой площади.

Проект подвергается критике со стороны нескольких граждан, в частности, из-за его масштабов и небольшого количества социального жилья.

«Мы находим, что количество жилья, которое будет построено в этом секторе, очень велико, больше, чем планировалось изначально»,-в частности, подчеркнул Даниэль Мансо, президент Ассоциации владельцев и жителей Иль-де-Сьер (APRIDS).).

С увеличением числа жителей он также обеспокоен тем, что в этом районе не хватает школьных учреждений, в то время как начальные школы «работают почти на полную мощность».

“Центр обслуживания школ планировал открыть третью начальную школу и среднюю школу. В октябре месяце эти проекты были приостановлены», – напомнил он.

Это также проект типа Tod (транзитно-ориентированное развитие), в котором основное внимание уделяется общественному и активному транспорту.

Учитывая потенциальный приток автомобилей из-за нового района, г-н Мансо хотел бы, чтобы город провел исследование дорожного движения до того, как проект будет реализован.

Первоначальный вариант города на острове был утвержден резолюцией городского совета в декабре прошлого года.

Затем в проект были внесены изменения, и в марте он был возвращен избранным должностным лицам.

«Во второй версии [проекта] район добавил возможность использовать бассейн в одном из зданий и сделать ледяное кольцо зимой, но на самом деле этого мало», – посетовал г-н Мансо.

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы. Языки: русский, французский, английский