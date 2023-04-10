Ученые в Канаде доказали, что запах любимого человека улучшает сон

Исследователи из Университета Британской Колумбии в Канаде доказали, что футболка, обернутая партнером, может помочь вам лучше спать, даже когда вашего любимого человека нет рядом.

В эксперименте приняли участие 155 человек, которые две ночи спали на подушках с футболками вместо наволочек. Одну футболку уже носил кто-то из близких испытуемому, вторую носил кто-то другой, либо она была совершенно чистая.

Следует отметить, что партнеров попросили не снимать футболки в течение 24 часов подряд, не пользоваться дезодорантом, не курить и избегать любых продуктов, влияющих на запах тела. Участникам не сказали, какая у них футболка, а качество их сна измеряли с помощью актиграфов, устройств, похожих на часы, которые носили на запястье.

Оказалось, что респонденты лучше спали на подушках, которые, по их мнению, пахли любимым человеком. Положительный эффект подтверждали и данные, полученные с актиграфов: под влиянием «правильного» запаха спящие меньше сокращались и поворачивались. Подобным действием обладают препараты мелатонина.

Как оказалось, люди действительно спали лучше, ощущая во сне запах романтического партнера. При этом, если человек предполагал, что ему досталась футболка второй половины, повышалась субъективная оценка качества сна. Но даже если человек не догадывался, что во сне вдыхает запах партнера, он меньше ворочался и метался во сне.

Как отметили авторы исследования, ощущение запаха романтического партнера во сне повышает эффективность сна более чем на 2%. Аналогичного результата можно достичь, принимая мелатонин, который нормализует циркадные ритмы и часто принимается в качестве снотворного.

Теперь ученые хотят выяснить, может ли запах родителей улучшить качество сна ребенка.