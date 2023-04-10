Король Великобритании не исключил репараций за работорговлю

Король Великобритании не исключил возможности выплаты репараций за исторические связи королевской семьи с работорговлей после того, как он поддержал новый исследовательский проект по этому вопросу.

Король Великобритании не исключил возможности выплаты репараций за исторические связи королевской семьи с работорговлей после того, как он поддержал новый исследовательский проект по этому вопросу.

Букингемский дворец заявил в четверг, что Его Величество отнесся к этому вопросу «глубоко серьезно», ранее выразив «личное сожаление» по поводу страданий трансатлантических рабов.

Королевская семья должна открыть свои архивы для трехлетнего проекта по расследованию связей королевской семьи с рабством, которые восходят к XVII веку. Королевские источники сообщили, что король ждал результатов исследования, прежде чем дать такой ответ

Представитель дворца сказал, что вопрос о том, может ли король решить выплатить репарации или сделать пожертвование в соответствующую благотворительную организацию, на данном этапе является «спекуляцией», но ничего не исключает.

Его Величество никогда не заявлял о своих личных взглядах на репарации, но в речи на встрече глав правительств Содружества в Руанде в 2022 году, когда он еще был принцем Уэльским, он высоко оценил то, как Канада добилась прогресса в «примирении» с коренными жителями.

Он сказал: «Если мы хотим создать общее будущее, которое принесет пользу всем нашим гражданам, мы тоже должны найти новые способы признать наше прошлое. Проще говоря, это разговор, время которого пришло».

Он также сказал участникам конференции: «Я хочу признать, что корни нашего современного объединения уходят глубоко в самый болезненный период нашей истории. Я не могу описать глубину моей личной печали из-за страданий стольких людей, поскольку я продолжаю углублять свое собственное понимание непреходящего воздействия рабства».

Во время визита в Гану в 2018 году король назвал рабство «ужасающим злодеянием».

Тема возмещения ущерба была затронута в выпуске британской газеты The Voice, которую король редактировал в качестве приглашенного гостя к ее 40-летию в прошлом году.

В издание было включено интервью с Мией Моттли, премьер-министром Барбадоса, в котором она сказала о своей стране и Великобритании: «Мы оба должны работать вместе в разговоре о репарациях и о шрамах работорговли, которые, вероятно, вызовут гальваническую реакцию. смелое заявление Его Королевского Высочества принца Чарльза в… Руанде, когда он признал, что это разговор, время которого пришло».

Камилла де Конинг, научный сотрудник Манчестерского университета, изучит степень причастности монархии к работорговле и, как ожидается, завершит свое исследование в 2026 году. Ее проект, начатый в октябре прошлого года, спонсируется компанией Historic Royal Palaces, которая управляет такими достопримечательностями, как Кенсингтонский дворец и Лондонский Тауэр.

Букингемский дворец выступил с заявлением, в котором выразил поддержку проекта королем, заявив, что он продолжает свое обещание углублять свое понимание воздействия рабства с «энергией и решимостью» с момента своего восшествия на престол в прошлом году.