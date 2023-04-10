МЕРКОСУР и Канада возобновят переговоры по соглашению о свободной торговле

МЕРКОСУР и Канада возобновят переговоры по соглашению о свободной торговле, 9 апреля сообщили со ссылкой на правительственных чиновников Бразилии.

МЕРКОСУР — Общей рынок стран Южной Америки, состоящий из Бразилии, Аргентины, Уругвая и Парагвая, вел переговоры с Канадой о соглашении о свободной торговле с 2018 года.

Переговоры шли хорошо, частный сектор был заинтересован в соглашении, однако процесс затормозился с пандемией коронавируса.

В первую неделю мая в Бразилиа прибудет группа канадских переговорщиков для проведения первого за более чем три года раунда переговоров.

Соглашение будет подразумевать не только отмену тарифов на промышленные и сельскохозяйственные товары, но и охватывать такие области, как услуги, инвестиции, санитарные и фитосанитарные меры, интеллектуальную собственность и государственные закупки и мн. др.

В прошлом году Бразилия экспортировала в Канаду ·$5,4 млрд (445 млрд руб.) и импортировала из этой страны $5,2 млрд (430 млрд руб.). Основными экспортируемыми продуктами были золото, алюминий, стальные полуфабрикаты, сахар, кофе и самолеты Embraer. (АНСА).