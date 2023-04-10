На Тайвань прибудет парламентская делегация из Канады

Вопросы безопасности станут главной темой прибывающей на Тайвань канадской парламентской делегации.

Предыдущие визиты были посвящены вопросам экономики и культуры. Теперь будут обсуждаться вопросы безопасности.

Возглавляет канадскую делегацию председатель комитета по национальной обороны палаты общин Джон Маккей. В нее входят представители четырех парламентских партий.

Маккей заявил, что в условиях отсутствия дипломатических отношений между Канадой и Тайванем парламентская дипломатия стала важным каналом коммуникаций. Канада стремится усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и поэтому ей очень важно работать с Тайванем.

Помимо встреч с президентом острова и вице-президентом Маккей подчеркнул важность запланированных переговоров с представителями министерства обороны острова и органов национальной безопасности.

Напомним, сейчас на острове находится делегация палаты представителей Конгресса США во главе с председателем комитета по иностранным делам Майкла Маккоула.

Вокруг острова идут крупные китайские учения. Они стали ответом на встречу президента острова Цай Инвэнь со спикером палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти. Президент встретилась с ним на обратном пути из своей поездки в Центральную Америку, остановившись в Калифорнии.

Китай выступил резко против этой встречи и пообещал предпринять жесткие ответные меры.