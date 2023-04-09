KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Комедийный сериал «Кафе Куба». Финал сезона!

Видеотека Premier предлагает посмотреть финал сезона комедийного сериала «Кафе Куба» от создателей «Ольги», «Физрука» и «Реальных пацанов». События ленты происходят в начале нулевых в небольшом провинциальном городке, а именно в придорожном кафе с экзотическим названием «Куба». Им уже долгое время управляет бойкая Тамара, у неё всё налажено и под контролем. Однако всё меняется, когда на пороге заведения появляется супруга покойного бывшего мужа Наталья, которая требует разделить имущество. Вдобавок, в кафе заявляется брошенная прямо на дороге в день собственной свадьбы невеста Геля. Все эти абсолютно разные героини теперь вынуждены помогать друг другу и пытаться решить все мучающие них неурядицы.

Видеотека more.tv – Сериал «Псих»

Видеотека more.tv радует напряжённым сериалом «Псих» с Константином Богомоловым и Еленой Лядовой в главных ролях. В центре внимания оказывается известный столичный

психотерапевт Олег, на сеанс к которому записываются со всей области. Однако, несмотря на успех в профессиональной деятельности, у самого героя множество проблем, которые приводят его к нарастающей агрессии и раздражительности. Более того, супруга Олега пропала 384 дней назад, и до сих пор нет никаких объяснений случившемуся.

Видеотека START – Сериал «Бывшие»

В видеотеке START вы можете посмотреть все сезоны драматического сериала под названием «Бывшие». Лента рассказывает историю Яны Мироновой – дочери известного чиновника, страдающей от его наплевательского отношения и даже втягивания её в финансовые махинации. Из-за постоянных проблем с отцом героиня находит утешение в алкоголе и наркотиках, что приводит её в реабилитационную клинику. Там Яна знакомится с психологом-консультантом Ильёй. Несмотря на то, что вскоре он должен жениться на другой, а сама Яна заводит отношения с его братом, между ними появляется особенная связь.

Видеотека more.tv – Мультсериал «Отель у овечек»

Создатели мультсериала «Три кота» представляют новую ленту «Отель у овечек». Большая и дружная овечья семья открывает отель в собственном уютном доме, и теперь у них всегда множество гостей. Это означает, что родителям очень не помешает помощь любознательных детей, поэтому каждый день юная Белла и её брат Беня знакомятся с новыми людьми – всех их ожидают увлекательные приключения.

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