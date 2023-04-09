Основные крестовые походы, когда они состоялись. Краткий рассказ об этих походах

Когда состоялись и как проходили основные крестовые походы. К сожалению, не самая приятная страница истории человечества.

После нашего рассказа о самых интересных крестовых походах, читатель попросил хотя бы вкратце поведать историю всех походов, которых получили название «крестовые». Как мы упомянули в первой статье на эту тему, существуют разные точки зрения на то, какие именно военные экспедиции считать крестовыми походами. Как правило, выделяют восемь главных. Ниже краткое содержание эпопеи, но ещё раз отметим, что речь о достаточно противоречивых исторических событиях, так что абсолютной истины в изложении ожидать не стоит:

Первый крестовый поход (1095-1097)

Первый крестовый поход, к которому папа Урбан II призвал на Клермонском соборе в 1095 году. Эта военная операция была широко и энтузиазмом поддержана как дворянством, так и простолюдинами. Папа обещал пленарную индульгенцию (отпущение всех грехов), а экспедиция стала и паломничеством, и средством захвата новых территорий.

Как мы и рассказывали в первой статье о крестовых походах, в ходе этой экспедиции её участники мародёрствовали, уничтожали деревни и города. После двух лет войны крестоносцы берут Иерусалим и основывают ряд княжеств и королев.

Второй крестовый поход (1147-1148)

Начался как ответ на взятие турками Эфеса. Король Франции Луи VIII, и император Германии Конрад III доходят до Сирии, где терпят поражение. Конец второй серии.

Третий поход (1189-1192)

Его возглавляют Филипп Август, Ричард Львиное Сердце и Фридрих Барбаросса. Целью ставится возвращение Иерусалима (тот опять у турков, у Султана Саладина). Фридрих случайно тонет, Филипп решает вернуться, Ричард же одерживает несколько побед, но вынужден пойти на переговоры с Саладином.

Четвёртый поход (1202-1204)

Поход направлен против Константинополя по просьбе венецианцев, которым Иерусалим не нужен — в Константинополе их главные конкуренты. После взятия города все расходятся.

Пятый поход (1217-1221)

Решение о нём принято в 1215. Крестоносцы идут на Египет. После нескольких лет войны, уцелевшие опять расходятся по домам.

Шестой поход (1228-1229)

Возглавляется императором Германии Фридрихом II. Крови пролито мало, что любопытно само по себе для той эпохи. Поход завершается мирным договором сроком на 10 лет. Иеруслим, Вифлеем и Назарет — христианские святыни, переходят во власть христиан.

Седьмой поход (1248-1254)

Начинается со взятия Иерусалима мусульманами (египетянами) в 1244 году. Неудача для христиан, хотя война длилась шесть лет и народу полегло немало. Руководитель похода Людовик попадает в плен, освобождён за огромный выкуп.

Восьмой поход (1270 – 1272)

Начинается с падения Антиохии (но это событие остаётся за кадром похода — оно было в 1268). Людовик опять стоит во главе крестоносцев, но он умирает в ходе похода. Его последователи берут Палестину.

Некоторые историки добавляют поход 1289 года, но народ от мобилизации в массе своей уклонился, эта военная операция провалилась довольно быстро и серьёзного политического значения не имела.