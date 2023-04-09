Как именно в Древнем Риме распинали людей, приговорённых к смертной казни на кресте

Некоторые детали, рассказывающие о том, как человека казнили на кресте (Текст содержит тяжёлые моменты, так что подумайте, хотите ли вы его читать, но это наша история).

С момента зарождения христианства, важнейшим символом новой религии стал крест, сохранённый религией, как память о распятом Христе, как постоянное напоминание нам о тех муках, которые Иисус Христос претерпел за людей.

И на самом деле распятие, казнь, которой подвергли Христа, считается одной из самых ужасных казней древнего мира. Свидительств, в деталях рассказывающих о том, как распинали приговорённых к казни, не осталось, хотя известно, что к этому виду казни приговаривали “самых ужасных преступников” (с точки зрения римской юстиции, конечно – достаточно вспомнить, что, очевидно, самая массовая казнь на кресте была применена против восставших рабов во время восстания Спартака – от нескольких сот до нескольких тысяч пленнённых в бою рабов были распяты вдоль дорог). Римляне, впрочем, скорее всего, переняли этот вид казни у карфагенян.

Отстутствие деталей привело к различным толкованиям и дискуссиям. Например, утверждалось, что жертв этой казни не прибивали гвоздями к планке креста, вбивая гвозди в ладони, а лишь привязывали, потому что гвоздь прорвал бы ткань ладони и та не удержалась бы. Споры шли и о положении ног – мол, была ли подставка или нет, ведь без неё тело не удержалось бы на кресте.

Наконец, в 2017 году были впервые найдены останки человека, который был явно казнён на кресте. Точнее, до этой находки были известны ещё три случая, но во всех трёх сложно распознать ряд деталей. В находке же 2017 года сохранилось, практически полностью, тело. Эта находка имела место в Кэмбриджшире, Англия. Очевидно, что казнён был человек во время правления Рима в этом регионе. И эта находка не только рассказала людям о печальных деталях казни, но и стала первой находкой такого рода на территории Британских островов, хотя сохранились письменные свидетельства, согласно которым распинали приговорённых к казни регулярно. Сохранились и отдельные рисунки, но на них, опять же, детали не видны. Хотя в Иерусалиме, в 1968 году был найден скелет человека лет 24-28, который частично сохранился.

И после исследования найденного в Англии тела сомнения отпали. Гвозди были вбиты в ладони, причём у них большие шляпки, препятствующие прохождению через них ладоней. В одну из ладоней вбито два гвоздя (сложно сказать, конечно, обычная ли это процедура или второй гвоздь вбивался редко). Большой гвоздь вбит и в самую крупную кость ступни, таким образом, тело держалось на кресте, пока казнённый мучительно умирал в течение долгих часов, а то и дней. И да, иногда участь “облегчалась”, согласно свидетельствам – человека добивали ударом копья в сердце.

Судя по всему, человек в данном случае умер в результате потери крови, а не от удушья – многие медики считали, что во время распятия казнённый, из-за отсутствия притока крови к голове, терял способность дышать и умирал (подробности могут пояснить врачи). Он был захоронен после смерти. Скорее всегоо, его казнили примерно в 150ом году нашей эры (возможно, и позже, но в любом случае, в период Рима). Археология и история любят учёт. Найденное тело сохранятся под номером 4926.

А мы помним о муках того, которого многие из нас считают сыном Бога, а остальные уважают. И воскресение которого многие празднуют в эти дни, вне зависимости от даты, на которую опираются те или иные течения христианства.