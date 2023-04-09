Работники федерального налогового агентства Канады проголосовали за забастовку

После провала переговоров и посреднических усилий, работники налоговой федеральной службы решили бастовать. Оформление деклараций налогоплательщиков задержится.

Работники федерального Канадского налоговоу агентства (управления) подавляющим большинством высказались за начало забастовки. Голосование проходило два месяца, началось 31 января, и все работники получили возможность высказаться.

Профсоюз, представляющий более 35 000 государственных служащих Канадского налогового агентства (Agence du Revenu Canada, указывает, что в случае забастовки его членов оформление налоговых декларации всех налогоплательщиков и все другие операции, связанные с федеральными налогами, будут проходить со значительной задержкой.

Забастовка начнётся в ближайшие дни, хотя на этот момент точная дата её начала не установлена. Поговаривают о том, что сотрудники не выйдут на работу в четверг или пятницу следующей недели, то есть, с 14 апреля (дата указана в решении о забастовке, но она может быть сдвинута на насколько дней в ту или иную сторону), а сколько времени забастовка продлится, неизвестно никому.

Члены профсоюза работников госслужб, проголосовали за принятие мандата на забастовку как раз в разгар подачи деклараций о доходах канадцев за 2022 год.

Причиной забастовки стал тот факт, что налоговики уже больше года работают без трудового договора .осование, начавшееся 31 января, закончилось «решительно» в пользу мандата на забастовку.

Сотрудники налоговой службы ежегодно обрабатывают десятки миллионов деклараций и других документов. Только по заявкам о федеральном пособии в связи с чрезвычайными ситуациями и по уходу за детьми было обработано 30 миллионов заявлений.

Переговоры зашли в тупик в вопросах заработной платы и условий удаленной работы.

Профсоюз требует повышения зарплат ретроактивно, считая, что правительство задолжало работникам за три года. Что касается удаленной работы, то члены профсоюза против решения работодателя обящать работников работать в офисе два дня в неделю (для сотрудников, работающих полный рабочий день). Профсоюз уверен, что работа из дома так же эффективна, что и работа из офиса, что и доказано годами работы из дома во время пандемии

Переговоры будут продолжены 17 апреля, но пока никто не идёт на компромисс, так что, скорее всего, декларации будут оформляться с задержкой, но если так, то и полагающиеся выплаты и пособия тоже задержатся.