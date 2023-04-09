Работники федерального налогового агентства Канады проголосовали за забастовку
Работники федерального Канадского налоговоу агентства (управления) подавляющим большинством высказались за начало забастовки. Голосование проходило два месяца, началось 31 января, и все работники получили возможность высказаться.
Профсоюз, представляющий более 35 000 государственных служащих Канадского налогового агентства (Agence du Revenu Canada, указывает, что в случае забастовки его членов оформление налоговых декларации всех налогоплательщиков и все другие операции, связанные с федеральными налогами, будут проходить со значительной задержкой.
Забастовка начнётся в ближайшие дни, хотя на этот момент точная дата её начала не установлена. Поговаривают о том, что сотрудники не выйдут на работу в четверг или пятницу следующей недели, то есть, с 14 апреля (дата указана в решении о забастовке, но она может быть сдвинута на насколько дней в ту или иную сторону), а сколько времени забастовка продлится, неизвестно никому.
Члены профсоюза работников госслужб, проголосовали за принятие мандата на забастовку как раз в разгар подачи деклараций о доходах канадцев за 2022 год.
Причиной забастовки стал тот факт, что налоговики уже больше года работают без трудового договора .осование, начавшееся 31 января, закончилось «решительно» в пользу мандата на забастовку.
Сотрудники налоговой службы ежегодно обрабатывают десятки миллионов деклараций и других документов. Только по заявкам о федеральном пособии в связи с чрезвычайными ситуациями и по уходу за детьми было обработано 30 миллионов заявлений.
Переговоры зашли в тупик в вопросах заработной платы и условий удаленной работы.
Профсоюз требует повышения зарплат ретроактивно, считая, что правительство задолжало работникам за три года. Что касается удаленной работы, то члены профсоюза против решения работодателя обящать работников работать в офисе два дня в неделю (для сотрудников, работающих полный рабочий день). Профсоюз уверен, что работа из дома так же эффективна, что и работа из офиса, что и доказано годами работы из дома во время пандемии
Переговоры будут продолжены 17 апреля, но пока никто не идёт на компромисс, так что, скорее всего, декларации будут оформляться с задержкой, но если так, то и полагающиеся выплаты и пособия тоже задержатся.