Даже ледяная буря не остановила мафиозные разборки – обстрелян дом Тони Аккурсо, влиятельнейшего крёстного отца

В городе Deux-Montagnes обстрелян из автоматов дом одного из самых известных мафиози. В разгар стихийного бедствия и праздника Пасхи. Ничего святого!

В преддверии Пасхального воскресения неизвестный нанесли удар по дому известного крёстного отца мафии Тони Аккурсо (Tony Accurso). Как известно, даже бандиты, которые себя уважают, прекращают вооруженные нападения в дни Пасхи, и надо быть полным отморозком и окончательно опустившимся типом, чтобы отдать приказ о нападении на Пасху, да и чтобы такой приказ выполнить. Но вот, светлый праздник не остановил беспредельщиков.

На сей раз налёт совершён на резиденцию Аккурсо в городе Дё-Монтань, на северном берегу, вблизи от Монреаля, которая была буквально изрешечена пулями. Обстрел проишёл в ночь с пятницы на субботу. Как правило, этот район города очень тих и спокоен (15 авеню), никогда ничего не происходит, люди живут рассудительные и достопочтенные. Но вот и до этого квартала добрались стрелки мафии.

Около двух часов ночи полицию вызвал охранник клана, находившийся на посту в момент обстрела, и та прибыла немедленно. В стенах дома Аккурсо остались следы нескольких десятков пуль, ещё несколько пуль разбили стекло или же попали в крышу и ворота. Но никто не пострадал. В любом случаи, сотрудники Службы безопасности Квебека (Sûreté du Québec) занялись расследованием происшествия.

Клан Аккурсо считается одной из самых главных мафиозных семей Канады. Только за последние месяцы на членов клана совершены несколько покушений, но ни одно из них не ставило целью убийство жертвы – поджигались дома, совершались предупредительные обстрелы, не более. В Лавале дом одного из подручных Тони Аккурсо был подожжён аж дважды – в декабре прошлого года и в феврале этого. Но пока дело обходится без крови – наносятся высокоточные удары с целью то ли запугать клан (что вряд ли, трусами итальянские мафиози всё же никогда не были), то ли наказать и предупредить, что если о чём-то договориться не удастся, будет хуже. Можно не сомневаться в том, что клан Аккурсо не спустит дела на тормозах.