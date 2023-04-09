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Новости Канадские фермеры отправили концепцию устойчивого развития на доработку

Канадские фермеры отправили концепцию устойчивого развития на доработку

Виктория Христова Апр 9, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские фермеры отправили концепцию устойчивого развития на доработку отключены 31 Просмотров

Канадские фермеры саботировали директивы «Кодекса практики ответственного производства зерна» после его публикации в 2020 году, что заставило разработчиков искать другой подход.

 

«Мы признаем, что все получилось не так, как мы ожидали», — сообщил председатель Канадского круглого стола по устойчивым сельскохозяйственным культурам Джейсон Ленц. Разработчики забыли должным образом проконсультироваться с фермерами, по поводу кодекса, считает Ленц.

«В итоге фермеры и другие представители отрасли сказали нам, что кодекс слишком директивен», — сказал он. Свод правил уделял слишком много внимания тому, что следует или возможно сделать, но не фактической деятельности аграриев.

Организация вернулась к переосмыслению и оптимизации документа, который больше не будет называться сводом правил. Рабочее название нового документа «инструмент».

От аграриев не потребуется документировать деятельность или привлекать аудиторов, консультантов. Скорее фермерам предложат демонстрировать послужной список в области устойчивого развития.

Полученные данные будут использовать отраслевая ассоциации, например, Cereals Canada, для продвижения за рубежом.

Директор лаборатории агропродовольственной аналитики университета Далхаузи Сильвен Шарлебуа считает, потребителям важнее другие параметры: «Людей волнует доступность еды. Их волнует размер чека в продуктовом магазине».

Разработчики стремятся упростить сложные методики, поскольку прозрачность бесполезна, если общественность не понимает смысла полученной информации. Новую программу надеются запустить осенью 2023 года.

 

 

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