Следует ли выбрать фиксированную краткосрочную ставку по ипотеке?

Большинство заемщиков обычно переходят на 5-летние условия, в настоящее время это менее заманчиво в данных обстоятельствах : никто не хочет платить высокую ставку в течение 5 лет…

Большинство заемщиков обычно переходят на 5-летние условия, в настоящее время это менее заманчиво в данных обстоятельствах : никто не хочет платить высокую ставку в течение 5 лет…

Что делать ? Я поговорил об этом с г-ном Шарлем-Антуаном Будро, ипотечным брокером Planiprêt.

Среди факторов, влияющих на процентные ставки, – стоимость средств, которые банк заимствует на рынках, чтобы затем предложить вам свой заем. В настоящее время они снижаются, что способствует повышению фиксированных процентных ставок.

«Мы можем быть рады этой новости”, – добавляет Будро.

Во времена экономической нестабильности он предлагает подумать о следующих трех вариантах, чтобы сделать осознанный выбор:

1-ФИКСИРОВАННАЯ КРАТКОСРОЧНАЯ СТАВКА (2-3 ГОДА) ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ

Конечно, мы все хотим, чтобы инфляция была взята под контроль, чтобы процентные ставки снова упали. Некоторые надеются, что это произойдет в течение 5 лет, и поэтому не хотят продлевать свой заем на такой длительный период по текущим ставкам. Таким образом, Фиксированная краткосрочная ставка дает возможность быть уверенным в выплате без изменений в течение более короткого периода.

2-фиксированная ставка на 5 лет, чтобы Вы были спокойны, не зная, как поведет себя инфляция

Если вы все же хотите продолжить этот срок с фиксированной ставкой, г-н Будро напоминает следующее: «подумайте о том, чтобы отдать предпочтение кредитору с низкими штрафами в случае нарушения договора до истечения срока».

Это связано с тем, что штрафы иногда могут быть настолько серьезными, а срок-настолько продвинутым, что больше не стоит ими пользоваться. Однако эти штрафы различаются в зависимости от финансового учреждения.

3-ПЕРЕМЕННАЯ СТАВКА

«Это также может быть интересно в случае быстрого замедления экономики”, – напоминает г-н Будро.

Это связано с тем, что Переменная ставка следует за основной ставкой вверх или вниз : когда она повышается, ваша Переменная ставка повышается, а когда основная ставка падает, ваша Переменная ставка снижается. Если инфляция будет сдерживаться быстрее, ключевая ставка может быстро снизить процентные ставки, что может означать большую экономию, чем при фиксированной ставке на 5 лет или даже краткосрочной фиксированной ставке на 3 года. Кто хочет пропустить лодку? Переменная ставка дает возможность воспользоваться ею без промедления.

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