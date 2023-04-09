Датчики новой секретной ПРО разместят по всей территории северной Канады

Стали известны подробности создания второй очереди канадского радарного комплеса загоризонтного обнаружения, предназначенного для защиты США.

Система, о которой идет речь в статье, представлет собой полярный загоризонтный радар, который обеспечит радиолокационное покрытие Арктики, и развернута она также будет в полярных арктических широтах. Точное месте размещения элементов системы еще не определено.

По словам представителей министерства обороны Канады, его возможности появятся в прессе через два года.

Стоит заметить, что в статье также упомянут еще одни проект ПРО, названный Crossbow, который представляет собой дополнительную и засекреченную пока сеть датчиков, которые будут распределены по всей территории северной Канады.

Ожидается, что Crossbow начнет действовать примерно в 2029 или 2030 году. Разработка Crossbow ведется совместно с вооруженными силами США.

Для передатчиков и приемников системы может потребоваться до четырех площадок. Министерство национальной обороны Канады в настоящее время выбирает конкретные места в провинции, граничащей с американскими штатами Миннесота, Мичиган, Огайо, Пенсильвания и Нью-Йорк.

«Ожидается, что решения о потенциальных местах будут приняты к весне 2024 года», — заявила пресс-секретарь департамента Джессика Ламиранде.

Она добавила, что начальная эксплуатационная готовность арктического загоризонтного радара намечена на 2028 год, а полная эксплуатационная готовность — на 2031 год.