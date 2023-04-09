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Новости Датчики новой секретной ПРО разместят по всей территории северной Канады
Флаг США

Датчики новой секретной ПРО разместят по всей территории северной Канады

Виктория Христова Апр 9, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Датчики новой секретной ПРО разместят по всей территории северной Канады отключены 27 Просмотров

Стали известны подробности создания второй очереди канадского радарного комплеса загоризонтного обнаружения, предназначенного для защиты США.

 

Система, о которой идет речь в статье, представлет собой полярный загоризонтный радар, который обеспечит радиолокационное покрытие Арктики, и развернута она также будет в полярных арктических широтах. Точное месте размещения элементов системы еще не определено.

По словам представителей министерства обороны Канады, его возможности появятся в прессе через два года.

Стоит заметить, что в статье также упомянут еще одни проект ПРО, названный Crossbow, который представляет собой дополнительную и засекреченную пока сеть датчиков, которые будут распределены по всей территории северной Канады.

Ожидается, что Crossbow начнет действовать примерно в 2029 или 2030 году. Разработка Crossbow ведется совместно с вооруженными силами США.

Для передатчиков и приемников системы может потребоваться до четырех площадок. Министерство национальной обороны Канады в настоящее время выбирает конкретные места в провинции, граничащей с американскими штатами Миннесота, Мичиган, Огайо, Пенсильвания и Нью-Йорк.

«Ожидается, что решения о потенциальных местах будут приняты к весне 2024 года», — заявила пресс-секретарь департамента Джессика Ламиранде.

Она добавила, что начальная эксплуатационная готовность арктического загоризонтного радара намечена на 2028 год, а полная эксплуатационная готовность — на 2031 год.

 

 

 

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